Car Invest entretient la passion près de chez vous, à La Baule-Escoublac

Installé à La Baule depuis 2016, Car Invest propose d’entrer dans un monde où voiture haut de gamme rime avec plaisir.

Ancien commerçant, Didier Bonnet a cédé à sa passion pour créer Car Invest. «J’adore les voitures. J’ai voulu faire de la vente pure de véhicules haut de gamme pour partager cette passion». Alors, Car Invest mise d’abord sur l’humain. «J’accueille les clients chez moi, je les considère comme des membres de ma famille. Je n’ai pas de budget pour faire plaisir, j’ai besoin de voir les yeux pétiller. Une bonne vente, ce n’est pas ce que je gagne, c’est un client heureux». Une approche qui s’accompagne d’une exigence rare.

«Nous faisons de l’achat ou du dépôt-vente, en majorité pour les particuliers. Notre parc compte 73 voitures, à 70% des Porsche. La clientèle est exigeante, nous le sommes tout autant en termes de traçabilité, d’entretien et travaillons avec les meilleurs professionnels du secteur. Nous n’aurions pas pu progresser à ce point sans leur aide. Merci à eux. Lorsqu’un client nous mandate gratuitement pour une recherche personnalisée, si, lorsque nous lui présentons le véhicule, notre travail est bon, il est ravi, sinon, nous ne sommes pas payés et on doit retourner à nos devoirs».

Mais chez Car Invest, un véhicule n’est pas un simple achat, il est une porte d’entrée. «En achetant ce type de véhicules, le client bloque un capital qui produit une richesse et deux ans plus tard, nous lui offrons la possibilité de passer à un cap supérieur en reprenant son véhicule à 95% du prix d’achat. Le premier achat et en quelque sorte un ticket d’entrée pour progresser dans cet univers et ne pas perdre son capital. Un client sur quattre emprunte ce chemin». Et ainsi, investit sur une passion.

