Car Cave, Une nouvelle approche de la voiture classique.

Roels, de nationalité belge, est avant tout un collectionneur. Entrepreneur à succès dans le domaine du bois, il a presque toujours possédé des véhicules classiques et apprécie à sa juste valeur le temps passé au volant de ces précieuses mécaniques. Pour aller plus loin dans sa passion, il décide d’ouvrir pour se faire plaisir, il y a 9 ans, une activité dédiée à la réparation et la vente de voitures classiques.

Pour cela il embauche Peter qui intervient déjà depuis plusieurs années sur ses voitures quand le besoin s’en fait sentir. Très expérimenté, Peter assure ainsi les restaurations et particulièrement la partie mécanique. Même s’il s’agit au départ d’un hobby, le concept de Car Cave se montre très professionnel. Roels est un perfectionniste et il ne laisse rien au hasard.

Avec Car Cave, il met donc au point un protocole incluant 100 points de contrôle et une totale transparence quant aux véhicules proposés à la vente. Une démarche inédite puisqu’elle comprend les points positifs, mais aussi les points négatifs de chaque automobile, histoire que le client sache exactement ce qu’il achète sans qu’il n’y ait de vice caché. Une véritable assurance qualité qui permet aussi à Roels de garantir toutes ses voitures 1 an pièce et main-d’œuvre, c’est plutôt rare dans le milieu de la voiture classique.

Avec un tel sérieux, Car Cave n’a pas tardé à attirer nombre de passionnés et de collectionneurs. L’entreprise s’est structurée avec notamment Arno et Jason qui sont venus renforcer l’équipe de restauration et Yul qui assume le poste de responsable de magasin. Le concept a également séduit nombre des clients bien au-delà du simple achat. C’est par exemple le cas de Chris, un Américain passionné de véhicules classiques, il s’est ainsi rapproché de Car Cave pour acquérir deux Defenders, des véhicules assez rares sur le marché américain. Séduit par l’idée, il décide même d’ouvrir à Aiken en Caroline du Sud, un Car Cave US qui propose nombre de véhicules de collection. Des Defenders bien sûr, mais pas que ça. Et là encore l’idée plait puisque, Car Cave US compte à ce jour une équipe 12 personnes qui suivent les règles établies par Car Cave Belgique.

Pour faire face à la demande des US, Roels va chercher des automobiles partout en Europe et collabore avec beaucoup de professionnels. Des collaborations qui se sont même étoffées Puisque Nikos et Péri, ses interlocuteurs grecs se sont aussi laissé séduire par le concept et ont ouvert un axe Carcave dans leur société South Motors où sont également loués des bateaux et des camping cars ; une enseigne qui compte désormais 4 personnes.

Car Cave est aussi présent en Pologne avec un atelier de restauration géré par Miezsko.

La plupart du travail de carrosserie du groupe est d’ailleurs aujourd’hui assuré par la branche polonaise. Enfin à Chypre, nous avons Emre qui achète, vend et restaure.

Roels est ainsi devenu un véritable chef d’orchestre de la diffusion de modèles classiques, la société exporte une grande quantité de Defenderw et Toyota Land Cruiser classiques de plus de 25 ans et dispose d’un stock permanent quelle que soit la période de l’année.

Face à la demande, Car Cave a mis au point le concept MIYO (Make In Your Own). L’idée consiste, sur une base de Defender ancien de plus de 25 ans et essentiellement avec moteur V8, à proposer 4 types de finition. Le modèle Nomad est fait pour l’off-road, le modèle Classic offre un look confort, le modèle Urbain est dédié à la ville avec un confort intérieur haut de gamme et enfin le modèle Safari est, comm:e son nom l’indique, destiné aux safaris. La base est conservée, mais la mécanique, la carrosserie et les aménagements sont entièrement refaits. Un travail effectué en 12 à 18 mois sachant que chaque modèle peut également être customisé. Un concept qui sera présenté au prochain salon Rétromobile de Paris porte de Versailles en février 2024.

Concept Cave a ainsi mis sur pied une nouvelle façon de découvrir la voiture classique, que ce soit au travers des ses restaurations de très haut niveau ou de ses concepts d’évasions qui transcendent encore plus le plaisir de rouler à bord de ces véhicules uniques.



