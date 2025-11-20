Cette nouvelle supercar présentée lors du Zoute Grand Prix est l’œuvre d’un partenariat qui fait sens. D’une part nous avons l’entreprise allemande Capricorn, habituée à fournir des composants aux constructeurs auto et au milieu aéronautique, chargé de la conception et de la commercialisation. D’autre part, nous avons le carrossier italien Zagato, à qui l’on doit le dessin du véhicule. Seuls 19 exemplaires sont prévus pour un prix avoisinant les 3 millions d’euros. Nous pouvons parler d’une véritable voiture de puriste, qui malgré les lettres de noblesse établies de l’entreprise Capricorn a jugé bon de capitaliser sur le nom Zagato pour une meilleure commercialisation d’ici 2026, ce qui se comprend.

En Bref Nouvelle supercar fruit d'un partenariat Capricorn-Zagato. Design Zagato aéro, 19 ex.

Châssis carbone, moteur Ford V8 900ch.

Boîte manuelle 5 rapports, 100% analogique.

Environ 3M€, 1200kg.

Les lignes de la Capricorn sont l’œuvre de Zagato, qui a choisi pour un dessin aérodynamique avec notamment un diffuseur proéminent et fruit d’un long travail. Dépourvu d’appendices ou d’ailerons, l’auto semble suave, ce qui est mis en avant par sa couleur de présentation d’un vert pastel. De profil, certains y voient une Ford GT, tandis qu’on lui donne des airs de De Tomaso P72 sur la face avant. L’auto repose sur un châssis monocoque en fibre de carbone semblable à une LMP1. Des freins en carbone-céramique permettent de freiner le monstre italo-germanique, au poids contenu de 1200 kg.

L’habitacle est facile d’accès grâce aux portes papillon, s’ouvrant vers le haut. Toutefois, le confort n’est clairement pas la priorité pour le constructeur allemand puisqu’il s’agit d’un cocon de titane et d’aluminium, dépourvu d’écrans. En effet, les constructeurs ont fait le choix d’une sportive 100% analogique, pour se rapprocher de la philosophie des années 90.

Sous le capot, on trouve un bloc thermique d’origine Ford : un V8 5,2 L avec compresseur qui développe jusqu’à 900 chevaux pour 1000 Nm de couple. On pourrait lui reprocher l’absence d’un V12, mais nous savons tous à quel point ces derniers se font rares. Toute la puissance est transmise aux roues arrière via une boîte manuelle à cinq rapports (avec la première vitesse située... en bas à gauche). Preuve que les manuelles font de la résistance chez les puristes.