Vous résidez à Eguilles, Marseille, Manosque, Velaux ou ailleurs dans la région PACA, et vous cherchez une entreprise spécialisée pour remettre votre voiture à neuf ? CA Detailing est l'option parfaite pour répondre à ce besoin. En tant que spécialiste du detailing auto, l'entreprise garantit des résultats de qualité à des prix raisonnables, ce qui rend ses prestations accessibles à tous.

Les raisons qui font de CA Detailing le meilleur choix à Eguilles et ses environs

La renommée de l'entreprise CA Detailing repose principalement sur son expertise dans le nettoyage auto et l'entretien approfondi des véhicules. Depuis sa création en 2010, la société s'est distinguée par son engagement envers la qualité, ce qui lui a permis ainsi d'attirer la fidélité de clients prestigieux. Parmi ces derniers figurent SF Côte d'Azur Provence, le Groupe Maurin (concessionnaire Land Rover), Carvalli Automobile et bien d'autres.

La crédibilité de l'entreprise est confirmée par de nombreuses certifications. Parmi ces accréditations, on trouve principalement celle délivrée par IDA (International Detailing Association) qui est le seul organisme international habilité à attester de la qualité des services fournis par les professionnels du detailing automobile.

En matière de sécurité également, CA Detailing met tout en œuvre pour rassurer ses clients. Le garage dans lequel sont stationnés les véhicules confiés à l'entreprise est équipé de technologies de protection haut de gamme. Il est doté d'alarmes programmées pour s'activer à la moindre alerte et de caméras pour surveiller les voitures, ce qui garantit leur sécurité dès leur réception jusqu'à leur livraison.

Les services proposés par CA Detailing

CA Detailing se consacre aux services destinés à restaurer l'esthétique des véhicules, mais aussi à les traiter plus en profondeur. Dans cette optique, l'entreprise assure des tâches simples comme le lavage auto, mais propose aussi des services plus particuliers comme le polissage. Cette prestation vise la réparation des rayures, la décoloration de peinture et la correction des autres imperfections présentes sur le vernis de la voiture. En complément de cela est souvent effectué un lustrage, qui est capital pour redonner au véhicule la brillance qu'il avait à l'état neuf.

Le traitement céramique est une autre prestation proposée par CA Detailing dans les Bouches-du-Rhône. Ce service consiste à optimiser l'esthétique de la carrosserie du véhicule, mais aussi à la rendre hydrofuge. Cela permet à la voiture d'obtenir un meilleur éclat, de mieux résister aux agressions naturelles ou chimiques et de consommer moins d'eau durant le lavage.

Le traitement céramique proposé par CA Detailing est accrédité par GTECHNIQ, le leader mondial de ce secteur, et peut être appliqué à diverses marques de véhicules telles que :

Ferrari,

Maserati,

Porsche,

Tesla,

Lamborghini,

Jeep,

Land Rover,

Jaguar,

Mercedes,

Audi,

BMW, etc.

CA Detailing excelle également dans la pose de films destinés à protéger la peinture des véhicules contre le soleil et la chaleur et de prolonger ainsi leur beauté. En dehors de l'aspect esthétique, ces dispositifs offrent une barrière supplémentaire contre les effractions et protègent le conducteur de la voiture contre les projections de verre en cas d'accident. L'entreprise est encore l'une des rares à maîtriser le PPF (Paint Protection Film), un film dont la pose requiert une formation spéciale et qui vise à renforcer la résistance de la carrosserie du véhicule.

Avec CA Detailing, vous pouvez profiter à un prix très accessible d'une prestation de débosselage pour retaper une voiture après un accident ou un choc. Les professionnels de l'entreprise proposent aussi une préparation à la vente, qui consiste à effectuer une réparation de la voiture pour maximiser sa valeur sur le marché. CA Detailing met encore à votre disposition un kit de produits d'entretien de qualité qu'ils pourront utiliser pour assurer eux-mêmes le nettoyage de leurs véhicules.

Pour l'esthétisme, le detailing et l'entretien auto sur Marseille, Toulon ou encore Orange, cette entreprise est votre meilleur allié. N'hésitez pas à solliciter ses services pour prendre soin de votre voiture.

Pour plus d'infos rendez-vous sur CA Detailing.