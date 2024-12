Brabus Rocket GTS, Un break “Hyper GT”

Le segment des breaks de chasse se fait rare, quand bien même nous pouvons saluer les retours tonitruants de certains modèles (comme les BMW M3 et M5 Touring). Mais avez-vous déjà vu un break de chasse sur base de coupé ? Le préparateur allemand Brabus vient d’en dévoiler un parmi de nombreuses autres créations : le Brabus Rocket GTS. Si nous ne savons ni le prix ni le nombre de modèles prévus, nous pouvons vous assurer que le prix dépasse celui d’un SL63.

Sur base de Mercedes-AMG SL63 S e-Performance, notre Brabus Rocket GTS possède un kit carrosserie assez explicite puisqu’entièrement faite en fibre de carbone, transformant la deux portes en véritable GT d’exception. Presque tous les éléments ont été redessinés (bouclier avant, jupes latérales etc...). Toutefois, afin de transformer le SL en shooting Brake, le toit escamotable est remplacé par un hayon sur lequel trône un petit spoiler façon “duck tail”. Les jantes également ont été modifiées avec un nouveau design en quinconce.

La sobriété est le maître mot pour l’habitacle, puisque Brabus n’a que peu touché à l’intérieur de série de la SL63. Nous retrouvons la même instrumentation numérique et le même tableau de bord. En revanche, l’alcantara et la fibre de carbone sont bien évidemment au rendez-vous (peut-être trop ?). Seuls quelques éléments ont été personnalisés sans rentrer dans l’excès d’un Mansory : sièges matelassés, surpiqûres, éclairage d’ambiance... Autant de détails pouvant être personnalisés par le client et contribuant à une apparence sportive et luxueuse. De plus, Brabus a développé une gamme de valises adaptées au coffre, pour les couples partant en vacances.

Sous le capot, nous retrouvons le V8 hybride d’origine Mercedes, qui passe à 4,4 L grâce aux sorciers de Brabus, aidé d’un moteur électrique. La Rocket GTS développe ainsi une puissance cumulée de 1000 chevaux (dont environ 785 thermiques). Côté performances nous sommes dans le royaume des supercars (un comble pour un break familial tout de même, malgré la configuration 2 places) : le 0 à 100 km/h est abattu en à peine 2,7 secondes tandis que l’auto peut se propulser jusqu’à 317 km/h (limité électroniquement).