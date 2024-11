BMW X3 2024, Nouveau style

Le groupe allemand présente la quatrième génération de son SUV familial X3 lancé en 2004. Cette nouvelle génération se veut plus moderne avec une personnalité affirmée, tout en gagnant en technologie. Le nouvel X3 fête donc les 20 ans d’existence du modèle qui n’a jamais été un franc succès en Europe (41% des ventes se font aux Etats-Unis), avec un prix de départ de 63,950 euros (pour la version BMW X3 20) ou encore 89,950 euros (pour la version X3 M50 xDrive).

Un véritable fossé sépare la nouvelle BMW X3 de la précédente génération puisque l’identité de style a été renouvelée et les dimensions ont augmenté. La face avant possède une nouvelle signature lumineuse plutôt réussie et surtout un capot très horizontal au bout duquel trône une calandre inédite apparue sur la plateforme Neue Klasse (baptisée Iconic Glow), au dessin mêlant barres verticales et diagonales et un éclairage de contour. On aime ou on n’aime pas. La face arrière écrasée quant à elle s’inspire clairement du XM avec les optiques massives en forme de Y et une vitre de hayon plus petite que sur la génération précédente.

Dans l’habitacle, BMW offre une véritable mise à jour technologique ainsi qu’une entrée de gamme assez riche en équipements. Le BMW Curved Display est de la partie, avec un combiné d’instrumentation 12,3 pouces et un écran d’info-divertissement de 14,9 pouces (intégrant BMW OS 9). Le tunnel central permet de contrôler la boîte de vitesses automatiques, tandis que le bouton à roulette iDrive est un des seuls vestiges physiques de boutons dans l’habitacle. Les moulures sont en aluminium brossé et intègrent des inserts lumineux dont la couleur est personnalisable. Une nouvelle façon de voir la lumière d’ambiance. Le volume de chargement de 570 Litres en fait un véritable SUV familial et polyvalent (en revanche, le coffre passe à 460L sur la version hybride-rechargeable). La suspension adaptative M (sur le X3 M50) la rend encore plus confortable sur longs trajets. L’empattement reste généreux (2,87 mètres) et permet aux occupants de se sentir à l’aise, malgré la présence d’un tunnel de transmission.

Dans sa version la plus puissante, la BMW X3 M50 xDrive développe 398 chevaux grâce à son bloc 6 cylindres en ligne essence M TwinPower Turbo avec hybridation légère. Il ne faut que 4,6 secondes au SUV allemand pour abattre le 0 à 100 km/h, et il peut rouler jusqu’à 250 km/h. Le différentiel M sport vous procure un gain de motricité apprécié tout en renforçant l’adhérence, tandis que les quadruples pots d’échappement séduisent vos émotions.