BMW Série 1 F70 (2024), Une 4ème génération.

Le constructeur bavarois vient de sortir la quatrième génération de son modèle d’entrée de gamme, la Série 1. Avec le nom de code interne F70 (qui permet bien de parler de nouvelle génération et non de simple restylage), la petite compacte semble encore avoir de beaux jours devant elle. Son prix varie de 38,900 euros (pour la version Série 120, oublions donc l’ancienne nomenclature du i pour les moteurs essence) à 57,200 euros (pour la version la plus puissante M135 xDrive).

Le look global de l’auto ne change pas beaucoup, quand bien même ses proportions augmentent très légèrement (+42 mm de longueur et +25 mm de hauteur). Toutefois, cette nouvelle face avant est facilement identifiable avec le logo BMW intégré dans une nervure (le fameux “Pli Neue Klasse”) ainsi qu’à sa calandre beaucoup plus fine composée de barres verticales en son centre et diagonales vers l’extérieur. C’est le premier modèle de la marque qui peut recevoir une peinture noire pour le toit, afin de contraster avec le reste de la carrosserie. Aussi, la version M135 xDrive est la seule à avoir les sorties d’échappement visibles.

Dans l’habitacle, nous retrouvons la planche de bord de la nouvelle Série 5, avec le fameux Curved Display de BMW et une réduction des boutons physiques. La nouvelle Série 1 intègre la dernière version iDrive (tournant sous le BMW Operating System 9, développé avec Android), avec touches multifonctions au volant. Aussi, nous notons peu de changement en matière d’habitabilité et d’espace (le volume de chargement de 380L reste inchangé). N’oublions pas qu’il s’agit d’un petit gabarit permettant une assise agréable, sans pouvoir faire davantage. Néanmoins, les nouveaux sièges revendiquent un confort accru (sauf si vous optez pour les sièges Sport M, évidemment). De nouveaux revêtements et garnitures éco-responsables sont proposées.

Sous le capot, cette dernière génération propose des blocs essence et diesel avec micro-hybridation 48V. Toutes les motorisations possèdent une boîte Steptronic à 7 rapports et double-embrayage. La version la plus puissante (M135 xDrive) développe 300 chevaux pour un couple maximal de 400 Nm. L’auto abat le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et revendique une vitesse maximale de 250 km/h.