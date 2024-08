BMW M5 2024, Moins rapide, plus confortable

Le constructeur bavarois enrichit sa gamme Série 5 avec l’arrivée de sa BMW M5 G90, qui s’électrifie pour la première fois de son histoire. BMW en a également profité pour lancer la version break M5 Touring en parallèle. La production de la nouvelle M5 a débuté en juillet, avec une commercialisation prévue pour Novembre. Son prix est fixé à 159,000 euros (sans options toutefois) et elle échappe au malus écologique grâce à l’hybridation.

La BMW M5 de nouvelle génération sort des sentiers battus avec un nouveau look et un châssis M adaptatif plus rigide. Les proportions sont plus larges par rapport à une Série 5 traditionnelle (paradoxalement, elle est plus large à l’avant qu’à l’arrière). Commençons par la face avant entièrement novatrice, et cette calandre de taille correcte, noire brillante et n’arborant aucune grille ou motif particulier. Sous l’emplacement de la plaque, on découvre également deux entrées d’air béantes. La partie arrière est tout aussi impressionnante, avec des phares horizontaux particulièrement fins, surplombant un diffuseur assez gros qui intègre quatre pots d’échappements de 100 mm de diamètre chacun.

Dans l’habitacle, le constructeur bavarois met en exergue la sportivité comme sur la plupart de ses modèles badgés M. On y retrouve un volant M Sport à trois branches et repère à 12h, des sièges baquets, tandis que la part belle est faite aux matériaux sportifs (cuir et fibre de carbone en particulier). BMW fait le choix d’un toit panoramique en verre de série, pour développer la luminosité et la générosité de l’espace intérieur (le toit en carbone est optionnel), tandis que l’on sait que la batterie 18,6 kWh est située sous le plancher. L’instrumentation numérique est gérée par le dernier système d’exploitation BMW 8.5, qui intègre l’affichage tête-haute, un grand classique chez le constructeur. La BMW M5 revendique un volume de chargement de 466 L. L’autonomie en tout-électrique est de 69 km. Hybride classique, BMW propose cinq modes de conduite différents.

L’hybridation de la M5 s’invite à la table, avec un bloc thermique V8 biturbo 4,4 L associé à un moteur synchrone à aimant permanent. Ainsi montée, la nouvelle BMW M5 développe 727 chevaux pour un couple maximal de 1000 Nm. Une boîte automatique à 8 rapports transmet toute cette puissance aux 4 roues. Avec un poids impressionnant de près de 2,5 tonnes (+450 kg par rapport à la précédente génération), l’auto maintien des performances correctes : 3,5 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe bridée à 250 km/h. Pour la première fois sur une M5, on trouve une direction arrière avec un angle de braquage jusqu’à 1,5 degrés (de quoi contribuer à faire diminuer le poids, sans pour autant que l’impact soit conséquent).