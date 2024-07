BMW M3 Compétition M (2024), Un nouveau regard.

La gamme de la BMW Série 3 continue de s’étoffer petit à petit. Cette fois-ci, le constructeur allemand a rafraîchit la version sportive M3 Compétition mais également son plébiscité break de chasse, le M3 Touring. Les changements sont des améliorations mineures ici et là, et concernent de la puissance en plus ou encore une nouvelle transmission. La commercialisation débute ce mois de juillet 2024, avec des prix démarrant à 120,000 euros pour la M3 Compétition M (berline) et 122,300 euros pour la BMW M3 Compétition Touring xDrive.

Esthétiquement, cette nouvelle monture change peu par rapport à la précédente, notamment au niveau de sa grande calandre. Alors certes, les optiques avant et arrière ont été redessinées (avec possibilité d’opter pour les MATRIX LED à inserts bleus), mais seul un œil averti le remarquera. Toutefois, le nouveau design à LED verticales est beaucoup plus agressif. L’auto possède le Pack extérieur M Carbon (coques de rétroviseurs, becquet arrière, toit ou encore diffuseur en carbone).

Dans l’habitacle, les changements se font également au compte-goutte, tandis que le poste de conduite avec inserts en fibre de carbone confère une sportivité inégalée à cette BMW. Par exemple, nous avons un nouveau volant sport avec méplat et repère rouge à 12h. L’éclairage d’ambiance de série s’étend désormais au cache des diffuseurs centraux, qui deviennent rétroéclairés. La dotation des équipements s’améliore également, avec le Park Assist notamment. Aussi, le système d’info-divertissement iDrive s’améliore (bizarrement, ce n’est pas le BMW Operating System 9 comme sur la BMW Série 1 F70, mais la version 8,5).

Côté motorisation, nous avons une légère hausse de puissance de 20 chevaux. En effet, le bloc essence 6 cylindres 3,0 L développe désormais 530 chevaux pour un couple maximal de 650 Nm. Les performances restent sportivement agréables : 3,5 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe bridée à 250 km/h. Plus que suffisant. Aussi, nous voyons l’apparition de la transmission intégrale xDrive sur ce modèle pour le marché français, afin de mieux gérer la chevauchée des Valkyries et garantir cette dynamique de conduite impressionnante.