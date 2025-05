La création de BL Automobile prend sa source dans une solide amitié entre Benjamin Brémilts et Eric Lutun. Une amitié placée sous le signe de l’automobile, des voitures plaisir, de ces moments entre potes où on parle et on vit bagnole. Avant de lancer leur entreprise, les deux compères se sont connus au boulot, chez Norauto, déjà dans le milieu de l’automobile donc. A l’époque, Eric exerce ses talents dans l’atelier tandis que Benjamin, lui, œuvre dans la partie vente. Deux profils différents, donc, mais hyper complémentaires. Leur carrière professionnelle a ensuite évolué dans d’autres entreprises ayant pour point commun l’automobile et le service aux automobilistes.

Mais en 2013, c’est une autre envie qui réunit les deux amis : celle de voler de leurs propres ailes, en capitalisant à la fois sur leur passion et sur l’expérience acquise. Ils franchissent donc le pas en créant à Bondues, près de Lille, leur structure dédiée à l’achat et à la vente de voitures d’occasion. Pour le nom, pas de chichis, les initiales de leurs noms feront l’affaire ! Leur passé dans le milieu leur ouvre des portes. Forts de leur solide carnet d’adresses, ils parviennent vite à se bâtir le réseau indispensable à la constitution d’un parc de véhicules adaptés aux goûts et aux besoins d’une clientèle diversifiée.

Une offre riche et variée

Avec le temps, cependant, la société s’est ouverte à des véhicules plus spécialisés, plus premiums, plus exclusifs. Sur place, on trouve donc, à côté des classiques Golf, Clio et autres 308, des cabriolets Coccinelle, des Mazda MX5, des GTI, des Porsche et autres représentantes de marques prestigieuses. C’est d’ailleurs un modèle plutôt haut de gamme, le coupé Audi TT, qui détient la palme du véhicule le plus vendu par BL Automobile, suivi de la Volkswagen Coccinelle. Benjamin comme Eric adorent ces modèles, ils s’y reconnaissent. Et puis, Benjamin et Eric ont une botte secrète : le contact. Ils dégagent en effet une vraie sympathie dès le premier abord. Chaleureux, conviviaux, connaisseurs, dotés d’une grande capacité d’écoute, ils développent rapidement une clientèle venue bien sûr des Hauts-de- France, mais aussi de toute la France.

La passion du détail…

Cependant, si la notion de plaisir automobile est essentielle pour les deux associés, elle s’accompagne d’une rigueur à toute épreuve dès lors qu’il s’agit de qualité. Leur souci du détail, leur regard affûté et avisé sur toutes les voitures qu’ils mettent en vente ne manquent pas d’impressionner. Un exemple : suivant les modèles, ils ne font pas appel aux mêmes préparateurs et privilégient des prestataires qui partagent leur souci de la perfection et leur éthique de travail. Et qu’on ne s’y trompe pas : choix et qualité dans tous les domaines ne sont pas, chez BL Automobile, synonymes de prix élevés par rapport à la concurrence, y compris celle des particuliers, qui ne proposent pourtant pas, loin s’en faut, le même niveau de préparation.

… Et du service

Mais si l’entreprise est parvenue à s’inscrire dans la durée, c’est aussi grâce à cette volonté d’offrir une qualité de service premium, en particulier au niveau du SAV. Pour Benjamin et Eric, il est juste inconcevable de ne pas répondre aux attentes des clients sur ce plan, sachant que l’on touche là un point particulièrement sensible s’agissant de véhicules d’occasion : “malgré toutes les précautions, on n’est jamais à l’abri d’un incident mécanique ou électronique”, souligne Benjamin en rappelant que les professionnels sont soumis à une obligation de garantie. Quoi qu’il en soit, un bon service après-vente est pour les deux associés une question de principe, presque d’honneur. Pour eux, une bonne transaction est une affaire qui s’est déroulée dans la plus grande transparence. C’est ainsi qu’ils ont conquis la confiance de leur clientèle et c’est ainsi qu’ils continueront. Leur entreprise est à leur image, saine, conviviale, chaleureuse, respectueuse. Benjamin et Eric tiennent à ces valeurs, qu’ils ont transmises à Kelly, leur secrétaire administrative, heureuse de travailler dans une telle ambiance, et à Raphaël, l’apprenti qui grandit au contact de ces deux experts du milieu et qui aimerait poursuivre l’aventure une fois sa formation terminée.

Passer par BL Automobile pour acheter sa voiture d’occasion, c’est donc l’assurance de vivre un super moment, de partager le plaisir de parler voiture avec cette équipe qui vous donne la pêche. Quand bonne humeur et professionnalisme sont au rendez-vous, le client, qu’il soit particulier ou pro, revient facilement pour un autre achat. D’ailleurs, certains sont des fidèles parmi les fidèles puisque le duo nous confie que plusieurs client sont acheté plus de dix voitures, dont un qui est même monté jusqu’à quinze ! Un chiffre qui ne trompe pas sur la qualité de l’accueil et des prestations de la maison de Bondues !