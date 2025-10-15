En janvier 2026, Best Auto fêtera ses deux ans. Le temps passe vite pour cette société créée par un vrai passionné, Latif Berk. A 15 ans, déjà dingue des voitures, il commence à travailler en famille dans le milieu de l’automobile. Guère passionné et assidu à l’école, il préfère rejoindre son frère, en apprentissage, dans un secteur qui l’attire, la vente de voitures.

Son grand frère tient un garage dédié à l’achat et à la vente. Pas question toutefois de disposer de passe-droit, ce n’est pas le genre de la maison. Latif entre par la petite porte et suit le parcours classique, étape par étape, commençant au plus bas de l’échelle pour apprendre pas à pas tous les secrets du métier. Il aime les voitures. Ça tombe bien, l’une de ses premières missions est de les préparer pour le rendre parfaites au moment de la vente.

Très vite, il démontre un vrai savoir-faire en la matière. Logique, Latif aime les choses bien faites, parfaites même pourrait-on dire. Pour parvenir à cette perfection, il se montre hyper pointilleux, limite maniaque, dans le bon sens du terme. Avec lui, point de belles paroles, juste du concret. Quand il accède à un poste de vendeur, il sait immédiatement qu’il est dans son élément. Il a en lui le sens du commerce, du commerce vrai, sans fioriture, celui en qui on peut avoir confiance les yeux fermés.

En tant vendeur, Latif apprécie ce contact avec le client, ce lien qui se créé au gré de la discussion, cet échange qui change tout, qui fait qu’une vente se passera bien. D’ailleurs, encore aujourd’hui, il se souvient encore avec émotion de sa première voiture, une Clio avec GPS. Ce souvenir l’accompagne lors de chaque fait qu’il finalise depuis. Depuis, d’ailleurs, le petit frère a pris son envol, quitté le cocon familial pour fonder sa propre structure, Best Auto.

Il s’installe du côté de Farebersviller, petite commune de Moselle proche de Forbach et à quelques kilomètres de la frontière allemande. Pour son entreprise Latif Berk s’appuie sur sa solide expérience et mise sur l’achat et la revente de voitures, le tout avec comme mot d’ordre d’être le mieux place sur le plan tarifaire. L’objectif est simple : proposer les meilleures voitures (Best Auto) au meilleur prix.

Pour réussir cette prouesse, l’entrepreneur se montre hyperactif puisqu’il s’occupe de tout, que ce soit l’approvisionnement des voitures, leurs ventes, ou encore les démarches administratives. Il n’oublie pas, bien sûr, le travail sur chaque véhicule pour le rendre unique, parfait, comme s’il était neuf. Pour lui, il est, par exemple, impossible qu’une automobile ait une seule rayure sur sa carrosserie. Latif s’appareille à corriger chaque défaut, chaque petite erreur pour que la voiture en vente soit la plus qualitative possible.

En faisant appel à Best Auto, vous l’avez compris, vous serez considérés comme un client unique, pris en charge par Latif Berk, votre seul interlocuteur pendant l’intégralité de votre parcours d’acheteur (ou de revendeur). Après plus d’un an et demi d’existence, l’entreprise compte, aujourd’hui, une grosse trentaine de modèles en stock, majoritairement des allemandes d’ailleurs. Pour trouver les meilleures affaires possibles, la société s’appuie sur un réseau de professionnels très sérieux en qui elle a entière confiance. C’est également avec un réseau de mécaniciens fiables et performants que Best Auto parvient à gommer toutes les imperfections de chaque voiture et surtout obtenir une vérification des plus minutieuses de ses voitures en vente. L’expérience de Latif sur ce point se montre primordial dans le choix des mécaniciens de son réseau. Pour lui, chaque mécanicien doit être un expert d’un modèle précis. Ainsi, ses autos mises en vente disposent d’une vraie garantie avec une possibilité d’extension de cette garantie.

A quelques semaines de ses deux ans d’existence, Best Auto demeure toujours plus actif et a pour objectif à venir de proposer un parc VO en plus de proposer aux clients un choix encore plus vastes de modèles en stock, le tout sans perdre sa philosophie de base de présenter la « best auto. » Si son développement se poursuit comme depuis ses débuts, l’entreprise entend proposer certains services complémentaires comme un atelier mais également devenir représentant d’une marque automobile et devenir ainsi concessionnaire agréé de cette marque. L’avenir s’annonce radieux.