Bentley Continental GT Speed 2024, Le renouvellement hybride

Le constructeur anglais fait peau neuve de son modèle phare, avec une nouvelle itération de sa Continental GT qui se voit transformée de fond en comble (version coupé et cabriolet dévoilées simultanément). Bentley fait le choix logique de l’hybridation en abandonnant son W12, tout en repoussant les limites de ce qui est possible, à la fois en matière de performances et de luxe. Les prix n’ont pas encore été communiqués, mais il y a fort à parier que cette nouvelle version sera encore plus chère que la précédente.

Bentley a su conserver les proportions de sa grande routière, ce qui est une très bonne chose. En revanche, son look devient (à nos yeux) plus élégant et statutaire. En effet, l’auto possède de nouveaux phares ronds entrecoupés de feux de jour horizontaux, intégrant la technologie matricielle LED. La face avant s’assagit avec une nouvelle calandre en nid d’abeille inspirée de la Bentley Batur et intégrant des capteurs qui ne se cachent pas. Les freins en carbone-céramique sont optionnels.

Dans l’habitacle, les clients Bentley ne seront ni dépaysés ni déçus puisque la recette est toujours la même : un confort sans compromis. On y retrouve un degré de personnalisation cher à Bentley, entre les nombreux cuirs et matériaux disponibles. Une véritable 4 places spacieuse, luxueuse et confortable (les sièges ont des dizaines de réglages). L’instrumentation numérique évolue peu, tandis qu’on retrouve un écran 12,3 dédié à l’info-divertissement au centre de la console centrale. Les férus de musique pourront opter pour un système Bang & Olufsen ou encore Naim (18 haut-parleurs). De nombreuses aides à la conduite font partie des équipements de série, pour une conduite en toute sérénité. Une batterie 25,9 kWh permet à la nouvelle Bentley Continental GT Speed de parcourir 80 km en tout-électrique, et se recharge en à peine 2h avec le chargeur 11 kW (fourni).

Sous le capot, nous découvrons donc un V8 biturbo 4,0 L (600 ch, 800 Nm) qui se voit associé à un moteur électrique sur l’essieu arrière, ce qui permet à la nouvelle Bentley Continental GT Speed de devenir la routière de série la plus puissante de l’histoire de la marque : 782 chevaux de puissance cumulée et jusqu’à 1000 Nm de couple. L’auto intègre tout un tas de technologies dédiées à la performance : système anti-roulis actif, roues directrices, transmission intégrale... De quoi rouler jusqu’à 335 km/h dans un tunnel sous-marin norvégien (et battre le record de vitesse sous la mer par la même occasion).