Bentley Continental Flying Spur 2024, L’hybridation de la berline

Le constructeur anglais, qui a récemment dévoilé la nouvelle génération de la Continental GT, vient également de présenter la berline la plus puissance de son histoire. Quand bien même cela ne soit pas le cas, on peut presque dire que la nouvelle Bentley Flying Spur est une supercar avec quatre portes. Bentley n’a pas encore communiqué de date de commercialisation ni de prix.

La quatrième génération de la Bentley Continental Flying Spur n’est pas révolutionnaire en matière de design puisqu’elle reprend non seulement les dimensions de carrosserie mais également la silhouette globale de sa prédécesseuse. En revanche, nous pouvons remarquer une nouvelle calandre ainsi qu’un pare-chocs redessiné.

L’habitacle reste également assez fidèle à ce que l’on connaissait de la précédente génération. Rien n’est bouleversé si ce n’est l’apparition du système “Wellness Seating”, qui permet de climatiser et masser chacun des sièges de façon personnalisée. Aussi, cette nouvelle génération gagne en garnitures et propose de nouveaux motifs de perforation sur les sièges et surpiqûres (optionnelles, bien évidemment). Les possibilités de personnalisation sont donc encore une fois augmentées (non pas que le besoin existait réellement). Lorsque l’on ouvre les portes du véhicule, le logo Bentley animé éclaire le sol, un petit gadget emprunté à la Bentley Batur. L’auto peut rouler en tout-électrique sur 76 km, tandis que la batterie se recharge en 2h45 (à 11 kW).

Sous le capot, nous trouvons un nouveau bloc moteur V8 4,0 L entièrement remanié et baptisé “Ultra Performance Hybrid”. Fini donc le W12 et place à l’hybridation sans concession puisque la nouvelle Flying Spur développe tout de même 782 chevaux pour un couple de 1000 Nm dans sa version la plus puissante (Flying Spur Speed). De quoi en faire la berline la plus puissante de l’histoire de la marque anglaise, équipée de 4 roues directrices et des amortisseurs à double valve.