Audi RSQ8 Performance, Puissante et rapide, what else ?

Alors même que le constructeur d’Ingolstadt envisage l’arrêt de la production de ses Q8 e-Tron pour cause de ventes insuffisantes, voilà qu’il dévoile la version la plus aboutie du modèle, la RS Q8 ainsi que sa version extrême RS Q8 Performance. Il s’agit ni plus ni moins de l’Audi essence la plus puissante de l’histoire de la marque. Cette Audi RS Q8 de tous les records s’échangera contre un chèque de 184,800 euros sur le marché français (sans compter le malus écologique).

Au niveau du style, cette version extrême se démarque par un look beaucoup plus agressif signé Audi Sport, sans pour autant trop élargir le monstre. Ceci est rendu possible grâce à cette nouvelle calandre Singleframe avec un motif en nid d’abeille allant jusqu’aux prises d’air. L’arrière se démarque avec ses cinq signatures lumineuses personnalisables et son immense bandeau lumineux intégrant le logo Audi dans une mer de carbone. Nous retrouvons les échappements ovoïdes bien visibles aux extrémités du diffuseur aérodynamique à réflecteur central, liés au nouvel échappement plus léger et plus bruyant (sur les versions Performance).

Dans l’habitacle, Audi vise la sportivité confortable et responsable grâce à l’utilisation de matériaux recyclés. On y trouve notamment des sièges sport perforés avec surpiqûres et un volant en alcantara. Les badges RS ne vous laissent aucun doute quant à l’endroit où vous êtes assis. Les nombreuses technologies embarquées contribuent à rendre votre expérience de conduite intuitive, sûre et sereine.

Sous le capot, nous trouvons un V8 4,0 Litres bi-turbo. Dans sa version la plus puissante (Performance), celui-ci développe 640 chevaux pour un couple maximal de 850 Nm. Plus puissante que la R8, c’est pour dire ! Côté prouesses, le RS Q8 peut compter sur sa direction intégrale dynamique de série pour abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes – et rouler jusqu’à 250 km/h (déblocage possible jusqu’à 280 ou 305 km/h). Ainsi équipé, l’auto bat son propre record sur le Nürburging de 10 secondes (7 min 36 sec) et devient le SUV de série le plus rapide de la Nordscheleife. La suspension pneumatique adaptative et les roues directrices à l’arrière sont de la partie.