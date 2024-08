Aston Martin Valiant, La lubie de Fernando Alonso

Nous sommes face à une création particulièrement exceptionnelle puisqu’il s’agit d’un modèle qui doit sa raison d’être non pas à une stratégie de marque particulière, mais à la volonté d’une personne. En effet, l’Aston Martin Valiant existe grâce à la volonté du pilote espagnol de Formule 1 Fernando Alonso, qui a souhaité radicaliser la Valour. Seuls 37 exemplaires seront construits pour un prix encore inconnu (le 38ème étant déjà réservé pour Fernando Alonso), mais probablement plus onéreux qu’une Valour (qui s’échange pour environ 1 million d’euros).

Sur base de Valour, difficile de ne pas voir le lien de parenté qui est évident. Pourtant, les ingénieurs Aston Martin ont su créer un modèle plus sportif et plus léger tout en restant homologué pour la route (merci la fibre de carbone, omniprésente). Ici, seule l’efficacité domine et dicte la forme, d’où les nombreux éléments aérodynamiques retravaillés. Aussi, l’aileron arrière est plus prononcé, tout comme les jupes latérales et le splitter avant. Aston Martin a également fait le choix de jantes 21 pouces en magnésium ainsi que d’un système de freinage en carbone céramique. D’ailleurs, Aston Martin met en avant le fait que l’auto soit notablement plus légère, mais ne communique pas son poids pour autant, nous laissant dans l’expectative.

Dans l’habitacle, nous sommes dans une logique de sportivité décomplexée. Ici, nul besoin de confort outrancier ou de fioriture : vous êtes dans une voiture de sport. La boîte de vitesse manuelle à six rapports trône entre les deux sièges, exposant sa mécanique aux amateurs de belles choses. Aussi, l’auto intègre une demi-cage intégrée pour une sécurité accrue, des sièges en carbone ainsi que des ceintures de sécurité dérivées de la course. Toutefois, Aston Martin n’est pas allé jusqu’à supprimer l’instrumentation numérique ni les écrans d’info-divertissement.

Sous le capot, nous sommes face à un V12 5,2 L bi-turbo d’origine Cosworth, développant 745 chevaux pour un couple de 753 Nm. Sous les conseils et directives de Fernando Alonso, les ingénieurs anglais ont également amélioré le comportement global du véhicule grâce à l’ajout de nouveaux amortisseurs dérivés du sport automobiles (pratique d’avoir sa propre écurie en Formule 1). Quand bien même Aston Martin n’a pas souhaité communiquer sur les performances pures de son bolide, il n’y a aucun doute qu’elles seront a minima semblables à celles de la Valour, si ce n’est encore plus impressionnantes.