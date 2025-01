Aston Martin Valhalla 2025, L’anglaise survoltée

La genèse du projet Valhalla a débuté en 2019 au Salon de Genève. Depuis cinq ans, l’avenir du projet a été tumultueux, mais voilà enfin que la marque anglaise se décide à officialiser la version définitive de la petite sœur de la Valkyrie. Son nom est Valhalla, elle dégage une puissance dépassant les 1000 chevaux et seuls 999 exemplaires seront produits (aucun prix officiel n’a été communiqué pour la France à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Son design est futuriste, dans la lignée du concept de Genève quoique moins imposant dans les proportions, et la couleur vert pomme de présentation la met en valeur. Sa face avant est remodelée, beaucoup plus imposante avec sa gargantuesque calandre à grille, entourée d’un liseré couleur carrosserie. La Valhalla possède un système d’aérodynamisme actif, avec notamment un immense aileron arrière qui s’élève à haute vitesse pour générer de l’appui. Elle possède également les plus gros freins montés sur une Aston Martin de série : des carbone-céramiques de 409mm.

Dans l’habitacle, Aston Martin mise sur la sportivité avec ses sièges baquets, son volant dérivé de la F1 et un intérieur minimaliste. Néanmoins, cela reste accueillant grâce aux sièges alcantara et aux nombreux équipements de divertissement (chaîne sonore, écran numérique etc...). Difficile de faire plus spartiate qu’une Valkyrie en matière de confort. La fibre de carbone est omniprésente, au point de constituer le tableau de bord. La Valhalla offre un mode tout-électrique qui lui permet de parcourir jusqu’à 14 km (et rouler jusqu’à 140 km/h).

Côté motorisation, Aston Martin a fait le choix d’un groupe motopropulseur hybride. Il s’agit d’un V8 4,0 litres développant 828 chevaux, aidé de 3 moteurs électriques (dont un intégré à la transmission automatique à double-embrayage) portant la puissance totale à 1079 chevaux pour un couple de 1100 Nm. Dans la pure tradition Aston, ce bloc a été développé par Mercedes-AMG. Avec 1655 kg sur la balance, la petite sœur de la Valkyrie est moins avantagée que cette dernière et est davantage proche d’une Lamborghini Revuelto : 2,5 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 350 km/h. Pas sûr que le commun des mortels puisse réellement faire la différence.