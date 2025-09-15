Certaines sociétés ont pignon sur rue et jouissent d’une solide réputation depuis des décennies. C’est le cas d’ASI Location, une société spécialisé sur la location de voiture et disposant de deux points de vente, celui de Bar-le-Duc et celui de Saint-Dizier. L’histoire de cette entreprise barisienne trouve sa genèse dans la volonté de Jean-Pierre Ménard, un amoureux des voitures et désireux de proposer un service de location original et, à l’époque, encore peu courant. Nous sommes en 1975, le jeune entrepreneur décide d’ouvrir ses locaux chez lui, à Bar-le-Duc. L’entreprise ne s’appelle pas encore « ASI Location » mais « Milleville » puis « AS Location ». Il faut attendre 1995, pour les 20 ans de la société, pour la voir prendre son nom désormais connu de tous, ASI Location.

TL;DR ASI Location, créée en 1975, est une entreprise spécialisée dans la location de voitures à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Reprise en 2021 par Maxime Joly, qui a dynamisé l'entreprise.

Développement d'une nouvelle activité : ASI Vente de Véhicules.

Fort succès grâce à des prix compétitifs et un large choix de véhicules récents.

En 2021, elle prend un nouveau virage. Jean-Pierre Ménard décide de prendre du recul après 46 ans de si bons et loyaux services auprès d’une clientèle avide de ses excellents conseils. Il revend son entreprise à un jeune fou d’automobile, Maxime Joly. A 25 ans, ses premières expériences eurent lieu dans la grande distribution, comme commercial. Quand il apprend que ASI Location est en vente, il saute sur l’occasion. Pendant un an, l’ancien propriétaire et fondateur de la société reste à ses côtés, histoire d’assurer une transition saine et douce, en particulier auprès de la clientèle fidèle.

Pour Maxime Joly, c’est l’aboutissement d’un rêve de jeunesse, devenir entrepreneur, à son compte et développer une affaire du mieux possible, dans un domaine qui le fait rêver et l’attire depuis toujours, l’automobile. Lorsqu’il reprend reprend la boutique, il rachète avec les 34 voitures alors en crédit ainsi que le fond de commerce. Il a en tête de dynamiser l’entité, lui donner un petit coup de jeune et profiter de ses connaissances du commerces à travers les réseaux sociaux pour bien développer son réseau et optimiser ses chances de réussite. Par exemple, rapidement, il propose un point relais UPS afin de générer du passage dans ses locaux. Une bonne idée pour appâter une nouvelle clientèle.

Son développement passe également par l’achat de locaux pour créer une seconde agence sur Saint-Dizier. Maxime Joly connaît l’histoire de son entreprise, il sait que, par le passé, ASI Location comptait plusieurs agences dans le Grand Est, dont une sur Saint-Dizier. Un retour aux sources en quelques sortes. Fort d’une clientèle toujours plus nombreuses, le jeune auto-entrepreneur décide de changer de local à Bar-le-Duc en s’installant dans un ancien bâtiment de l’enseigne BUT, bâtiment laissé complètement à l’abandon suite à un incendie en 2019. Dans ce local, il gagne en surface et donc en confort de travail. Il peut ainsi poursuivre sa stratégie de développement en créant une seconde structure, ASI Vente de véhicule. L’idée lui vient en au moment de renouveler sa flotte de voitures de location en se disant qu’il pourrait revendre les voitures d’occasion à des prix très abordables. En quelques mois, le succès est clairement au rendez-vous et conforte Maxime dans sa démarche.

Entreprenant, ambitieux, ne calculant pas ses horaires, il achète un stock de voitures d’origine 100% France, toutes de moins de 200000 kilomètres et toutes d’après 2020. Son idée est de proposer un large panel d’automobiles, afin de répondre à une forte demande locale. Bien ancré dans le tissue économie de Bar-le-Duc mais également de Saint-Dizier, il séduit ses clients à la fois par sa personnalité accueillante, chaleureuse, par son envie de partage mais aussi par cette capacité à être le moins cher du marché dans son secteur. Toutes les voitures proposées chez ASI sont d’un rapport qualité-prix juste fou.

Maxime Joly se structure au fil du temps, embauche deux personnes qualifiées et aux mentalités similaires à la sienne pour faire tourner la boutique de vente de voitures d’occasion. Il réunit les deux entités, ASI Vente de Véhicules et ASI Location dans un grand show-room de 850m2. Dedans, on trouve une bonne trentaine de voitures en stock. Si le chef d’entreprise n’entend surtout pas délaisser son métier de base (ASI Location), il compte bien faire évoluer son entreprise pour la rendre toujours plus rentable. Ainsi, il met toute son énergie et ses gains pour développer et moderniser sa structure, en particulier sur le segment de la vente où il sait qu’il y a de grandes choses à faire. Un bien beau défi pour cette entreprise qui fête, cette année, ses 50 ans. L’avenir s’annonce radieux.