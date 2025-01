Agency Car se développe à Toulouse

Dans le monde des réseaux de revendeurs automobiles, Agency Car commence à se faire une réputation très intéressante sur le marché. L’enseigne a vu le jour en 2019, ce qui est vraiment récent par rapport à la concurrence féroce sur le marché. Pendant quatre ans, les créateurs de l’entreprise se sont concentrés sur leur agence pilote de Coignières. En 2023, Agency Car décide d’ouvrir sa première franchise, du côté de Chambly.

Les bons résultats et la philosophie développée par l’entreprise ont incité les fondateurs à s’ouvrir sur le marché des franchises avec l’idée de se développer en France petit à petit en s’entourant de collaborateurs sérieux et déterminés à véhicules les bonnes valeurs de l’entreprise. L’entreprise a ainsi vu s’ouvrir une nouvelle agence à Toulouse, plus précisément dans la commune de Saint-Jory à une petite vingtaine de kilomètres du centre de la Ville Rose. Ce sont deux amis de lycée, Tanguy Payro et Simon Reis, qui ont décidé de se lancer dans cette belle aventure. Ils sont jeunes mais possèdent déjà une belle expérience de l’entrepreneuriat en commun.

Après la difficile période Covid, les deux potes se retrouvent, discutent et prennent la décision de monter, une fois encore, un projet en commun. Leurs parcours professionnels font d’eux un duo très complémentaire. D’un côté, Tanguy maîtrise parfaitement l’univers de la vente automobile puisqu’il a travaillé dans une concession auparavant. Il a, aussi, de solides connaissances dans l’univers bancaire pour y avoir œuvré. De l’autre côté, Simon Reis, est un expert du commerce et de tout ce qui touche de près ou de loin à la logistique. Leurs compétences sont complémentaires, ils le savent et sont persuadés qu’en unissant leurs forces, ils vivront une grande aventure.

Après avoir analysé les forces en présence sur le marché de la vente automobile, leur choix s’est donc porté sur Agency Car. Le 1er mars dernier, les deux amis ouvrent les portes de leur agence à Saint-Jory. Si le contexte économique n’est guère propice à de tels lancements, les deux compères sont motivés et entendent bien prouver qu’ils ont les épaules pour relever ce défi. Pour eux, le contact avec Agency Car a fait toute la différence. Ils ont senti une entreprise aux valeurs humaines fortes et au soutien permanent pour accompagner les franchisés dans leurs parcours d’ouverture d’agence. De plus, le positionnement clair de l’entreprise sur le marché permet d’éviter les sorties de route. En effet, Agency Car mise uniquement sur les voitures haut de gamme. Ainsi, lorsque vous faites appel à Agency Car Toulouse, vous savez que vous ne trouverez que des voitures de moins de 5 ans avec moins de 100.000 kilomètres au compteur et avec une traçabilité parfaite. De plus, vous ferez connaissance avec un binôme bien décidé à vous accueillir avec le sourire, dans la bonne humeur, à votre écoute pour bien cibler votre recherche et vous proposer la voiture de vos rêves en fonction, bien entendu de votre budget.

Parmi les points majeurs à retenir de ces premiers mois d’existence, Agency Car Toulouse propose, par exemple, la garantie Opteven qui assure les pièces moteur, la boite de vitesse et pont pendant 6 mois. Sachez que l’age ce double cette durée de garantie. Intéressant n’est-ce pas ? Les premiers retours sont excellents, les client satisfaits d’avoir fait appel à leurs services sont nombreux et n’hésitent pas à le dire sur les réseaux. Il faut dire que les services proposés sont séduisants et rassurants. L’agence s’occupe en effet de toutes les démarches administratives nécessaires à l’achat d’une voiture. Elle propose également un service de réparation, de mécanique ou d’esthétique grâce à des partenariats très solides avec des professionnels du secteur reconnus dans la région. Avant de vendre une voiture, Agency Car Toulouse effectue un checking complet, précis et minutieux de chaque véhicule. Pour ce checking, le process inclut le passage en contrôle informatique avec la valise, un point mécanique avec une vérification de tous les points de contrôle par leur prestataire mécanicien et, enfin, le passage du contrôle technique. C’est complet, contraignant certes, mais cela démontre le sérieux du travail du duo qui n’entend rien laissé au hasard.

C’est avec des méthodes premium que l’agence se démarquera de la concurrence locale. D’ailleurs, Tanguy et Simon multiplient les initiatives en ce sens pour se faire connaître. Ils ambitionnent, dans un avenir proche, de proposer des services encore plus poussés, notamment avec des recherches plus personnalisées. Mais ces premiers mois leur apportent beaucoup de satisfaction. A l’heure actuelle, l’agence compte 70 mandats, 30 voitures garées dans le local et le show-room de 400 m2. Un succès qui ne fait que commencer.