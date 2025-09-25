Partagez cette actualité sur les réseaux sociaux :

Et si vendre des voitures de rêve devenait aussi un rêve accessible ?

Chez Agency Car, c’est exactement ce qui se passe. Bien plus qu’un réseau d’agences automobiles, c’est un concept né d’une passion brûlante pour l’automobile sportive et haut de gamme, transformée en un modèle entrepreneurial innovant et rentable.

TL;DR Agency Car rend la vente de voitures de rêve accessible. Concept innovant né de la passion d'Anthony Sevin pour l'automobile premium. Offre un service haut de gamme en showroom physique, avec accompagnement complet et garantie étendue. Franchise pour entrepreneurs passionnés.

Derrière cette success story, un nom : Anthony Sevin. Fils d’un ancien champion de France automobile, il a grandi au rythme des moteurs et des paddocks. Toujours guidé par l’adrénaline et la rigueur du sport mécanique, il est aujourd’hui pilote en Clio Cup et en Alpine Cup — un engagement qui reflète son goût du défi, de la précision, et de la performance.

C’est cette même exigence qu’il a injectée dans la création d’Agency Car, une enseigne unique dédiée à la vente de véhicules premium entre particuliers, avec un service haut de gamme et une vision tournée vers la rentabilité, la passion et l’élégance.

Une expérience client haut de gamme, dans un showroom physique

Chez Agency Car, chaque point de vente est bien plus qu’un bureau ou une vitrine digitale : il s’agit d’un showroom physique, soigneusement aménagé pour mettre en valeur des véhicules prestigieux dans un environnement professionnel, rassurant et immersif.

Que l’on soit vendeur ou acheteur, l’accompagnement est complet :

• Estimation du véhicule,

• Prise en charge administrative,

• Mise en avant dans le showroom,

• Financement,

• Garantie jusqu’à 48 mois,

• Livraison possible dans toute la France…

Le tout avec une sélection exigeante de véhicules premium d’occasion, issus des plus grandes marques (BMW, Audi, Porsche, Mercedes…), inspectés en détail et couverts par un label de garantie exclusif valable dans toute l’Europe.

Une franchise taillée pour les entrepreneurs passionnés

Agency Car, c’est aussi un réseau en pleine expansion, qui séduit de plus en plus d’entrepreneurs désireux d’allier passion automobile, indépendance et business model rentable.

Chaque franchisé bénéficie :

• d’un concept éprouvé,

• d’une formation complète,

• d’outils digitaux puissants,

• et d’un accompagnement constant pour faire décoller son agence.