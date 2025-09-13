Une rencontre autour d’un mythe

Il y a des passions qui rapprochent, qui fédèrent, et parfois, qui donnent naissance à de véritables aventures humaines. Celle de Philippe et Didier, les fondateurs d’ADN Automobile, en est une. Une rencontre improbable entre deux passionnés d’automobile, un brin de folie, beaucoup d’amitié… et une marque comme point de convergence : Porsche.

TL;DR Philippe et Didier, passionnés de Porsche, ont créé ADN Automobile pour partager leur amour des belles voitures. Leur showroom près de Lyon offre un accueil chaleureux, une sélection rigoureuse de véhicules premium (surtout des Porsche GT) et un service personnalisé.

Deux parcours, une même énergie

Philippe, ancien dirigeant dans l’informatique, a gardé les mains dans le cambouis : sa formation de base, c’est la mécanique. Quant à Didier, il a longtemps œuvré dans le monde du véhicule d’occasion, avec un passage remarqué dans plusieurs concessions haut de gamme. Leur rencontre ? Chez un concessionnaire Porsche, évidemment. L’un cherchait à acheter, l’autre à vendre, mais très vite, les échanges s’enflamment, et la discussion se transforme en passion partagée.

Naissance d’un projet ambitieux

De cette complicité naît un projet un peu fou : créer leur propre univers autour de l’automobile de prestige. En 2019, ADN Automobile voit le jour. Il faudra attendre 2021, post-Covid, pour voir le rêve prendre forme concrètement. L’objectif ? Proposer bien plus qu’une simple revente de voitures. Créer un lieu vivant, élégant et sincère, où l’on parle moteur comme d’un art de vivre. Et surtout : faire la part belle aux Porsche GT, ces icônes qui font battre leur cœur et celui de leurs clients.

Un écrin dédié à l’automobile de prestige

Installé à Genay, à 15 minutes au nord de Lyon, leur showroom (662 rue des Jonchères, Bâtiment N) est un véritable cocon. Ambiance lounge, canapés confortables, discussions passionnées… On s’y sent bien. Ici, la convivialité rime avec exclusivité, et chaque client est accueilli comme un ami. Car chez ADN, le service est un engagement : suivi personnalisé, transparence absolue, véhicules rigoureusement sélectionnés, et un SAV réactif digne des plus grandes enseignes.

L’âme du service sur-mesure

Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est l’âme du lieu. Philippe et Didier cultivent une approche humaine, sincère, tournée vers l’échange. Ils aiment le contact, le vrai. Ils savent écouter, conseiller, et surtout partager leur univers. Chaque livraison devient un petit événement, soigneusement orchestré, presque cérémonial. L’achat d’un véhicule devient un moment unique, mémorable.

Une sélection de haut niveau

Aujourd’hui, ADN Automobile, c’est un catalogue ultra-sélectif de véhicules premium avec une prédominance très marquée pour Porsche. La plus grande part de leur stock est constitué de modèles de la marque, dont la moitié dédiée aux GT. Le reste ? Des perles signées Audi, Volkswagen, ou d’autres labels prestigieux, toutes issues de concessions européennes triées sur le volet, avec traçabilité complète et contrôle qualité exigeant.

Une philosophie, un engagement

Leur crédo: ne proposer que des voitures qu’ils pourraient eux-mêmes acheter les yeux fermés. ADN, c’est leur nom, mais surtout leur philosophie : Authenticité, Disponibilité, Noblesse mécanique. Et cette envie intacte de transmettre l’émotion, sur route comme sur circuit.