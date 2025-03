3D Cars : Une Nouvelle Adresse Automobile en Dordogne

Avis aux passionnés d’automobile ! 3D Cars vient d’ouvrir ses portes à Gardonne (Dordogne) le 4 janvier 2025. À l’origine de cette nouvelle enseigne : Luca Bathany, un entrepreneur de 31 ans animé par une passion débordante pour le secteur automobile.

Après avoir fait ses armes chez un mandataire, Luca a décidé de prendre son envol et créer sa propre entreprise. Son concept ? Un service de dépôt-vente pour accompagner particuliers et professionnels dans l’achat et la revente de véhicules. Mais ce n’est qu’un début ! Le fondateur ambitionne déjà d’élargir son offre avec des services complémentaires, comme l’entretien et les révisions automobiles.

Avec son expertise et sa motivation, 3D Cars a tout pour devenir une référence locale. Bon vent et longue route à cette nouvelle aventure !