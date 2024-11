30000 € de préparation dans une VOLVO !

Une fois n’est pas coutume, le sorcier des VOLVO HEICO SPORTIV France vient nous présenter un véhicule client. Mais elle vaut largement le détour. Cette préparation en plusieurs étapes est la parfaite collaboration entre l’exigence du propriétaire et la sophistication des accessoires HEICO Sportiv.

Tout commence par l’acquisition d’un VOLVO XC60 T8 R-Design plus que très bien équipé avec de belles jantes en 22 pouces, extension d’ailes, suspension pneumatique, marche pieds et une pléiade d’équipements de confort intérieur. Le client en est pleinement satisfait mais très vite quelques envies d’équipements supplémentaire se font sentir.

La commande est lancée pour un body kit complet pourvu d’une nouvelle lame avant et d’un nouveau diffuseur arrière équipé de 4 sorties. Le tout pourvu d’une ligne complète en inox avec contrôle actif du volet pour faire chanter le 4 cylindre de 390 ch.

Cette première étape permet de rendre cet XC60 R-Design de coloris bleu éclatant tout de suite plus sportif et à l’image de ce que souhaite le client, sobre. Mais une fois le pied dans l’engrenage de la préparation HEICO SPORTIV, le client laisse son imagination prendre le relais et toutes les limites sont franchies pour améliorer sa performance. Nous établissons donc une commande exceptionnelle pour ce type de véhicule, surtout en France, ou cela reste marginal.

Tout commence par une amélioration du freinage pour arrêter les 2.1 tonnes du XC60 grâce à l’adoption d’un système de freinage sport haute performance à 6 pistons en remplacement du 4 pistons d’origine à l’avant et de disques ventilé à l’arrière avec plaquettes sport. Les étriers de freins sont conçus pour une rigidité maximale et fabriqués en aluminium d’aéronef à haute résistance. Ce qui réduit la masse suspendue d’un impressionnant 2.5 kilos par étrier de freins comparé aux modèles d’origine Polestar.

Pour faire passer ces disques de 396 mm perforés et ventilés, les jantes 22 pouces d’origine ne sont plus adaptées. Le client ne trouvant pas sont bonheur chez nous malgré notre catalogue de jantes disponible, il se tourne vers Vossen qui nous propose un modèle sur mesure qui permet de laisser passer le kit gros freins 6 pistons et grâce aux déport spécifique laisse la jante affleurante à la carrosserie sans avoir besoin de cales.

Mais vous me direz, et la suspension dans tout ça ? Et bien nous avons piocher dans notre catalogue HEICO SPORTIV et avons optimisé celle en pneumatique d’origine grâce à notre Select Level. Celui-ci abaisse la suspension adaptative de 30mm supplémentaire et est adapté individuellement aux modes de conduites Confort, Eco, Dynamic et Hybrid. La fonction « Easy entry » abaisse le véhicule de 10 à 40 mm supplémentaire lorsqu’il est garé pour un effet tout simplement extraordinaire. Je vous laisse admirer en photos.

Une fois ces optimisations réalisées, une seule chose restait à préparer : Le moteur. Et chez Heico Sportiv, nous avons de quoi augmenter la puissance sans perdre la garantie constructeur. C’est ainsi qu’un boitier additionnel E. Motion à été installé. Il permet de faire du XC60 un athlète de haut niveau. Le puissant système d’origine passe ainsi à 500 Ch. et 765 Nm. Ainsi le XC60 accélère de 0 à 100 km/h en 5.21 secondes et impressionne par une élasticité de 80 à 160 km/h de seulement 7.18 secondes.

Tout ceci est complété par un nouvel intercooler, une boite à air en Carbone de chez BMC et une nouvelle barre antirapprochement en Carbone également. A l’intérieur pas question d’entacher la sobriété suédoise. Ce n’est que de petites touches ici et là qui viennent agrémenter cet intérieur scandinave. Un nouveau volant Heico Sportiv avec méplat créé à la main avec une passion pour les détails : une combinaison de cuir et d’alcantara accompagné d’une couture transversale et d’un marquage des 12h dans le bleu de la carrosserie. Un set de boutons de ventilations en aluminium, nouveau bouton de démarrage en bleu et des tapis siglés HEICO Sportiv peaufinent l’habitacle.

Ce véhicule en devient UNIQUE.

La parfaite symbiose entre l’univers suédois d’origine et la qualité d’une préparation d’un préparateur allemand. Et oui HEICO Sportiv ne s’occupe que des VOLVO et cela depuis 1972. 20 ans de succès dans le sport automobiles VOLVO, la préparation des véhicules VOLVO depuis 1995 et depuis 2019 également la nouvelle marque POLESTAR bientôt distribué en France.

Comme vous pouvez le voir à travers ce véhicule d’exception, chez HEICO Sportiv, nous vous offrons un service exclusif et, surtout, personnalisé. Des personnes qui vivent l’individualité et qui ont toujours été fascinées par l’automobile.

