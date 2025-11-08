Quand on est atteint du virus de l’automobile depuis sa plus tendre enfance, ce virus est tenace, voire impossible à soigner. Frédéric Boulogne fait partie de ces personnes atteintes de ce « terrible » virus. Né dans une famille qui aime et vit voiture, fils d’un mécanicien et neveu d’un tôlier-formeur, il est vite piqué par cette passion dévorante et passionnante.

En Bref Passionné d'autos américaines, Frédéric quitte la banque pour fonder 115° Longitude West en 2017. L'entreprise importe, répare et restaure autos de collection/prestige, ajoutant carrosserie, sellerie, et conciergerie. Un pôle automobile complet.

S’il a toujours aimé les belles voitures, avec une attirance marquée pour les V8 Américains, Frédéric a d’abord bourlingué comme banquier d’affaires, un métier qui lui a permis de faire de belles rencontres, de croiser aussi d’autres passionnés comme lui.

Lors d’un raid auto au volant d’un de ses Land Rover préparé et entièrement aménagé par lui, 100% autonome pour s’aventurer sur les pistes Marocaines, il croise des importateurs automobiles partis comme lui à l’aventure. Les discussions sont vives, endiablées, passionnantes. Elles ont un effet révélateur sur lui puisque de cette rencontre, il ambitionne de se lancer dans l’importation de voitures Américaines pour lesquelles il voue une véritable passion.

Lors d’un voyage outre-Atlantique, il se décide et passe le cap en important, à titre personnel, sa première voiture, un Dodge Ram. Nous sommes en 2016, le virus frappe de nouveau en plein cœur le banquier d’affaires. Dans sa tête, le déclic est enclenché. Après plusieurs importations réussies, il se décide à changer de vie, à se lancer dans une nouvelle aventure, celle d’un garage spécialisé dans l’importation de véhicules Américains.

En septembre 2017, à 40 ans, dont 20 ans de carrière dans la finance, il quitte la banque et crée sa société qu’il appelle 115° Longitude West, un nom qui évoque Las Vegas, ville de l’achat de son premier Dodge Ram, située géographiquement sur la 115ème Longitude côté ouest. A ses yeux, il est évident de faire un clin d’œil à ce premier achat pour lancer son entreprise, encouragé et accompagné par son épouse Aurélia.

Entre 2017 et aujourd’hui, l’entreprise connaît trois locaux différents. Du premier bâtiment de 200m2 en location, au second, plus grand, de 700m2, toujours en location, 115° Longitude West finit par trouver son bonheur lorsqu’il saisit l’opportunité en 2022 d’acheter des bâtiments d’une surface totale de 6000 M2. Le hasard faisant bien les choses, le local qu’il acquiert se situe au n°... 115. Un signe du destin, sans aucun doute.

Frédéric n’est pas seulement un passionné des belles Américaines, il est attiré par tout ce qui a un moteur ; Dans les nouveaux locaux, le gérant des Ateliers 115 peut laisser libre court à son imagination de développement. Les projets sont nombreux et la surface des locaux autorise le développement des idées du chef d’entreprise passionné.

Ainsi, outre l’importation, 115° Longitude West diversifie son activité pour ouvrir des services de réparation et de restauration des véhicules de collection. Et des véhicules modernes de prestige. Et afin de répondre aux attentes de sa clientèle, il étend son activité en 2025 à la carrosserie et à la sellerie. Il s’accompagne également des services d’un mécanicien spécialiste des voitures anglaises, une compétence qui complète parfaitement la spécialité voitures Américaines. Enfin, pour compléter l’offre, il ouvre des services de conciergerie et de gardiennage.

Vous pourrez donc venir dans les ateliers 115 pour une simple vidange ou pour une réparation, une nouvelle peinture ou la réfection d’une sellerie, auto ou bateau, pour échanger sur votre projet d’achat d’un véhicule Français, Européen ou Américain, pour faire appel au service de conciergerie, ou encore pour demander une restauration partielle ou complète de véhicule.

En quelques années, notamment ces derniers mois, l’entreprise basée à Chatuzange-le-Goubet (26), tout proche de Romans-sur-Isère, est devenue un vrai pôle assurant tous les services liés à automobile.

Un point intéressant, voir majeur, pour les propriétaires qui font le choix de faire confiance à 115, leur véhicule peut rester sur place de A à Z, ce qui limite les risques liés à une externalisation des travaux.

Adresse sûre et digne de confiance, la société a su se faire un nom dans l’univers automobile. Son fondateur, Frédéric, n’est pas à court d’idées, loin de là. D’ailleurs, si vous souhaitez échanger avec lui et l’équipe des Ateliers 115, ils seront présents à Epoqu’Auto dans le hall 3 stand B5 du 7 au 9 novembre pour vous rencontrer et partager leurs passions et savoir-faire.