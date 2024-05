Zagato AGTZ Twin Tail, Zagato x Alpine.

Le réputé carrossier italien, habitué à travailler avec les constructeurs transalpins, vient de dévoiler une création originale sur base d’Alpine A110, limitée à 19 exemplaires seulement (tous n’ayant pas été vendus, vous pouvez encore tenter votre chance contre un chèque de 650,000 euros). Cette nouvelle création, baptisée AGTZ Twin Tail, rend d’ailleurs hommage à l’Alpine A220 ayant couru aux 24 Heures du Mans à la fin des années 60. Mais la particularité la plus intéressante sur cette création reste la partie arrière amovible, permettant d’opter pour deux silhouettes bien différentes mais tout aussi charmantes. Sa présentation officielle aura lieu lors du concours d’élégance de la Villa d’Este.

Le design est épuré et rappelle les protos du Mans, avec une face avant réminiscence de l’Alpine A220 avec ses feux en amande. Zagato oblige, le double bosselage sur le toit est bien présent, quoique discret. Le client aura la possibilité de choisir de nombreuses combinaisons de couleurs ainsi que des livrées historiques. Lorsque l’auto est équipée de la partie arrière, elle s’allonge considérablement (+50 cm) et offre un dynamisme accru façon “Long Tail”. En revanche, lorsque cette dernière est enlevée, l’AGTZ Twin Tail se mue en sportive polyvalente et pratique.

La marque n’a pas dévoilé l’intérieur de son auto, ni communiqué dessus. Mais il y a fort à parier que le côté artisanal sera de la partie. Zagato n’a pas non plus mentionné le poids du véhicule, mais théoriquement elle devrait dépasser les 1100 kg de l’originale A110.

Souhaitant se focaliser sur l’aspect extérieur et le design (qui est une des caractéristiques de la marque), Zagato n’a pas évoqué la motorisation de sa création, mais elle devrait en toute logique être équipée du même bloc 4 cylindres de l’Alpine A110, développant a minima 250 chevaux. Reste à savoir quelle configuration moteur, probablement la plus puissante.