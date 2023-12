A110 de la Gendarmerie accidentée

La troisième en un an !

La France a récemment renouvelé ses véhicules d’intervention rapide, remplaçant les Mégane RS par 26 Alpine A110 flambant neuves et adaptées à la gendarmerie nationale. En l’espace d’un an de fonction, trois A110 d’intervention ont été accidentées, dont 2 en l’espace d’un mois à peine. Heureusement, les dégâts sont matériels, mais peut-être que ces incidents tendent à prouver qu’une propulsion légère n’est pas l’outil de travail le plus adéquat lors d’une course poursuite, a fortiori si les conditions ne sont pas optimales (comme lors des 2 derniers accidents, à Besançon puis dans les Alpes-Maritimes).Des revendications qui n’ont toujours pas été remplies à l’heure où nous écrivons ces lignes.