Volkswagen ID7 Tourer, Un rare break électrique.

Le constructeur allemand dévoile la déclinaison break de son électrique ID7, qui se veut toujours aussi familiale et vertueuse, perpétuant la longue tradition des breaks Volkswagen. L’auto construite à Emden emprunte l’appellation Tourer pour désigner sa carrosserie break, une première chez la marque de Wolfsburg. Le nouveau break électrique est d’ores et déjà disponible à la commande, avec un prix démarrant à partir de 58,990 euros. Volkswagen a également communiqué sur la version GTX, sans en dévoiler le prix.

Esthétiquement, l’auto est très semblable à la berline ID7 si ce n’est pour sa partie arrière, avec une ligne de toit plus longue et un hayon incliné, augmentant la hauteur du véhicule. La carrosserie break semble également plus dynamique, avec ses jantes 19 pouces de série. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle n’est pas plus longue que la berline : 4,9 mètres. Il s’agit d’un des rares breaks électriques existant actuellement sur le marché. Quant à la version GTX, elle se distingue par les finitions noir brillant ainsi que la calandre en nid d’abeille et les nombreux badges GTX parcourant la carrosserie.

Dans l’habitacle, Volkswagen a mis à jour ses équipements. Le nouveau système d’infodivertissement MIB4 est de la partie, avec son écran tactile de 15 pouces, Apple CarPlay, affichage auto. L’auto intègre le nouvel assistant vocal IDA avec intelligente artificielle intégrée (ChatGPT) pour davantage de contrôle sur la voiture. Spacieuse et généreuse, elle bénéficie d’un empattement de 2,9 mètres. Avec 605 litres et 5 personnes à son bord, son volume de coffre est plus important que sur la berline, ce qui en fait une excellente familiale, polyvalente et pratique. Le coffre de toit et les aménagements intérieurs pour davantage de volume sont en option.

Sous le capot, nous avons une batterie de 77 kWh (viendra ensuite une batterie de 86 kWh avec ID7 Tourer Pro S) pouvant être rechargée en charge rapide et en courant continu (+70% de recharge en 28 minutes). Le constructeur annonce une autonomie de 606 km (soit légèrement moins que la berline). Volkswagen propose pour l’heure deux variantes offrant la même puissance de 286 chevaux et un couple de 545 Nm, avec le moteur électrique situé sur l’essieu arrière.

Quant à la version GTX, il s’agit de la plus puissante des voitures particulières de la marque à ce jour. L’auto est équipée d’une transmission intégrale électrique, et deux moteurs électriques développant une puissance cumulée de 340 km/h. L’auto intègre la batterie 86 kWh.