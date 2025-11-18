Acbar Koraichi est un hyperactif du travail, du travail bien fait, du travail digne de confiance. Il a toujours été attiré par le milieu de l’automobile. A 31 ans, cette attirance puise sa source dans son enfance où il avait déjà le goût des belles voitures, des sportives, des automobiles de prestige. Son père, déjà entrepreneur, lui a inculqué des valeurs fortes de travail, du travail bien fait, de la minutie, du souci du moindre détail. Etudiant, il poursuit son chemin en se lançant dans un BTS de commerce au GNFA, désormais devenu Mobipolis. Comprenant facilement toutes les subtilités du commerce automobile, à la sortie de son école, Acbar est embauché comme vendeur dans une concession premium pour entamer une carrière professionnelle.

Pendant huit ans, il gravit les échelons chez ce concessionnaire et apprend le fonctionnement global d’un garage automobile, une expérience très enrichissante pour cet homme passionné et profondément humain. En 2022, il saisit l’opportunité de se lancer à son compte en ouvrant sa propre structure, sous le label Midas. A l’époque, il s’explique sur son choix : « Plus qu’une simple envie d’ouvrir un centre, je me suis rapproché de Midas, avec un local, un projet et une motivation à toute épreuve. Un an après notre rencontre avec les équipes de développement, j’ouvre donc un atelier de 600 m2 flambant neuf et très qualitatif. ».

Il gère ce garage pendant trois ans, sans jamais perdre de vue son rêve de lancer son propre garage de vente automobile, domaine dans lequel il se sent le mieux, où il est au contact des clients, où par ses connaissances et son réseau, il sait qu’il peut rendre de grands services. Même quand il avait créé sa structure sous l’enseigne Midas, il savait, au fond de lui, qu’il reviendrait à ses premières amours.

L’expérience Midas lui a toutefois permis d’acquérir encore plus de compétences. Lorsqu’il sent qu’il doit se relancer dans la vente automobile, il n’attend pas une seconde, fait ses recherches, et, au fil des rencontres, décide de se lier avec Simplici Car. Pour le local, aucun souci, il conserve celui de sa structure précédente. Un point essentiel pour lui car ce garage est situé dans une zone passante et commerciale où, par jour, passent plus de 60000 voitures.

Avec Simplici Car, il se retrouve dans le monde de la franchise, celui de la franchise automobile. Les valeurs véhiculées par la maison mère lui correspondent parfaitement. Acbar aime le contact client, il prône depuis toujours la transparence et la convivialité car, pour lui, ces valeurs sont totalement compatibles avec la vente automobile, elles sont même essentielles à ses yeux. Très actif, il aime prendre des initiatives. En ouvrant sa propre agence de manière progressive, sans pour autant arrêter les services de garage et de réparation, il a trouvé la bonne formule, celle qui plaît, qui attire et qui inspire confiance.

Pour son agence Simplici Car Strasbourg, il reprend bien entendu l’idée du mandat automobile mais propose également à la vente un stock de voitures appartenant à son entreprise. Pour lui, ce choix s’explique facilement, il est le signe de la caution de l’agence pour chaque véhicule mis en vente. Les « années Midas » lui sont encore très utiles puisque chaque voiture mis en vente, sous mandat ou sous stock, passe entre les mains des mécaniciens experts, une équipe dirigée par Parwez, le frère d’Acbar, un véritable homme de confiance qui aime, comme son frère, le travail très bien fait et qui ne laisse jamais rien passer. Avec cet examen minutieux, Simplici Car propose, pour chaque voiture, une garantie de 12 mois, sur la base des 110 points de contrôle analysés. Avec de tels choix, l’entrepreneur vous assure de proposer des voitures saines, propres, à l’historique d’une totale transparence. Pour Acbar, c’est par la qualité du travail et de ses prestations qu’il gagnera des clients et non en faisant de la quantité pour gonfler ses chiffres. S’il a le moindre doute sur un véhicule, il le refusera. « La qualité avant la quantité », assène-t-il régulièrement comme philosophie de travail à ses équipes.

Depuis le lancement de l’enseigne, il y a un an, les résultats sont déjà très positifs. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille et les retours d’expérience d’utilisateurs sur les sites certifiés sont unanimes. Par exemple, l’agence affiche une note de 4,9/5 sur Google, note acquise avec 107 avis, de quoi être très crédible. Ce succès n’est pas le fruit du hasard mais celui du travail bien fait. Après ce lancement réussi, Simplici Car Strasbourg a, en juin dernier, investi dans un local de 800 m2 pour son showroom et de 380m2 pour l’atelier.

Cet investissement devrait permettre à Acbar et son équipe de se développer encore plus dans les mois à venir, sans jamais perdre, pour autant, leur philosophie initiale. Mais avec ce nouvel outil de travail, Simplici Car Strasbourg pourra disposer d’un parc de 100 voitures en exposition et d’une capacité de vendre 30 à 40 voitures par mois. En grandissant, tout en restant à taille humaine, l’entreprise ambitionne de devenir un acteur qui pèse dans la région. Dans son nouvel écrin, le garage propose ainsi un service automobile complet, de la vente à la mécanique en passant par la carrosserie, rien ne manque, tout est fait pour vous garantir une expérience optimale et sereine. N’hésitez pas, Simplici Car Strasbourg n’attend plus que vous.