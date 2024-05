Top Marques Monaco 2024, un retour à l’ère vintage.

Top Marques Monaco revient dans la Principauté en juin avec une exposition éblouissante de véhicules exclusifs venant d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Top Marques est un salon international de supercars exclusif qui se déroule à Monaco cette année du 5 au 9 juin au Grimaldi Forum. Qualifié par le New York Times de « salon automobile le plus exclusif au monde », il est également reconnu par les médias internationaux comme « le plus grand spectacle de la planète », « le salon automobile pas comme les autres» ou encore «le paradis de supercars ». Couru par les plus grands noms de l’industrie des supercars et hypercars ainsi que par des constructeurs de niche, Top Marques est LE salon automobile international pour ceux qui veulent acheter – ou vendre – les modèles exclusifs.

Cette année, le salon devrait battre tous les records, puisque 11 marques de supercars ont choisi Top Marques pour lancer publiquement de nouveaux modèles. Deux lancemnets sont prévus pour Monaco : Aston Martin et sa nouvelle Vantage, et McLaren et la très attendue Artura Spider. Il y aura également neufs lancements mondiaux : la nouvelle Porsche Macan electrique, la LM1 de Laffite Automobili, la Bertone GB110, le Daydream Targa de Tedson Motors, le Zorin le Mans et l’Arrera de Pro Engineering & Design en collaboration avec Treditech, The New QUANT de nanoFlowcell et le nouveau superquad d’Engler. Le dixième lancement reste une surprise !

Sous le Haut-Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco depuis sa création en 2004, le salon de supercars s’est ouvert aux voitures anciennes pour sa 17ème édition afin d’offrir aux amateurs de voitures de luxe la possibilité d’acheter des modèles de toutes les époques au coeur d’un même salon.

Pour sa 19e édition plus de 60 des plus belles voitures de sport du XXe siècle seront exposées dans le «Classic Car Hall». Parmi les pièces maîtresses de cette section figurent une Flèche d’argent en exposition sur le stand de la Collection de Voiture de S.A.S. le Prince de Monaco en collaboration avec le musée national de l’automobile de Mulhouse.

Visiteurs peuvent également découvrir des stands dédiés aux Ferraris, aux Mercedes, aux Jaguars, aux Formules 1, aux Fiat 500 et des revendeurs multimarques tels que Belrose Classics, Top Classics, DPM Motors, SV Art and Motors et Boutsen Classic Cars, une société fondée par un ex-pilote de F1 Thierry Boutsen et son fils Cedric.

Top Marques Monaco mettra également en lumière des motos sur mesure, des montres et des bijoux exclusifs, des jouets nautiques et des superyachts, qui seront tous mis en vente lors de ce salon du luxe unique en son genre. Sa propre vente aux enchères « 100% Ferrari » aura également lieu, organisée en partenariat avec MonacoCarAuctionsTM, le samedi 8 juin.

La 19ème édition de Top Marques Monaco débutera à 20h le 5 juin par un cocktail d’avant-première, avant l’inauguration officielle à 10h le 6 juin.