Brussels Expo accueillera la 9e édition du salon InterClassics du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir des voitures classiques, youngtimers et supercars présentés par des concessionnaires de voitures de collection. L'exposition célèbre cette année le 110e anniversaire du constructeur automobile Maserati.

Salon InterClassics à Bruxelles : billetterie et programme

Les 110 ans de Maserati, marque réputée pour ses voitures de luxe, de sport et de course, seront le thème principal de ce salon InterClassics. Il sera ouvert de 10 h à 20 h les 15 et 16 novembre, puis de 10 h à 18 h le 17 novembre.

Les visiteurs adultes ont la possibilité de prendre leurs billets d'entrée en prévente à 22 euros jusqu'au 14 novembre. Pendant le salon, il sera vendu à 23,50 euros en ligne et à 25 euros sur place. Le tarif reste inchangé pour les enfants de 8 à 15 ans (12,50 euros). L'accès au salon est gratuit pour les plus petits (moins de 8 ans).

La Preview Night

La Preview Night aura lieu la veille du salon InterClassics. C'est une soirée exclusive où les invités pourront partager un dîner au milieu de voitures emblématiques ayant fait Le Mans, une référence de la course automobile dans le monde entier.

Les visites guidées

Les visites guidées permettent de découvrir l'exposition et de savoir davantage sur l'histoire des 110 ans de Maserati grâce aux récits et anecdotes. Les jours du salon, des spécialistes se rendront ainsi disponibles pour accompagner les visiteurs durant différents créneaux horaires. La visite dure 45 minutes pour un tarif de 12,50 euros par personne.

BEHVA Village

L'Association belge des véhicules historiques (BEHVA) sera présente à la foire dans la section réservée aux clubs. Cette association compte plus de 82 000 membres et plus de 500 clubs affiliés. Le salon InterClassics à Bruxelles accueillera donc un véritable village BEHVA constitué de différents clubs de véhicules anciens.

Art Area

Des artistes talentueux se regrouperont dans la zone artistique pour partager leur passion commune pour les voitures anciennes. Des œuvres très variées y seront exposées : tableaux, modèles réduits de voitures, meubles et œuvres d'art visuel inspirés de l'univers automobile.

Importateurs

Comme nouveauté, on retrouvera divers importateurs automobiles à cette édition du salon InterClassics à Bruxelles. D'Ieteren Luxury Performance sera présente avec des constructeurs comme Porsche, Lamborghini, Bentley et Maserati. Le stand établit la relation entre les modèles contemporains et le patrimoine des marques citées. KTM, Donkervoort, Aston Martin, Lotus et Smart feront également leur apparition au cours de cette édition.

Les particuliers peuvent-ils participer à l'exposition ?

Fondée en 1914 par Alfieri Maserati et ses frères, Maserati a su marquer le monde automobile en associant la sportivité au design et à l'élégance. Ses modèles ultra-performants restent fidèles à l'exigence de style autour duquel le constructeur bâtit sa réputation. Cet anniversaire exceptionnel sera commémoré au prochain salon InterClassics à Brussels Expo, le rendez-vous incontournable des passionnés et collectionneurs de voitures.

En partenariat avec InterClassics sur l'événement, Youcar.be aura son stand sur le salon avec des expositions de voitures de particuliers. Des espaces sont ainsi réservés pour ceux qui souhaitent proposer leur voiture à la vente lors du Classic Car Show Brussels. Les particuliers peuvent donc profiter de cette offre pour s'inscrire afin de participer à l'exposition sur le salon.