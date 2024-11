Époqu'Auto 2024 Plus grand, plus beau, plus étonnant

En inaugurant l’édition 2024 du salon quelques semaines après la clôture des Jeux olympiques Paris 2024, les organisateurs d’Époqu’auto pourraient paraphraser la devise olympique « citius, altius, fortius », tant le rendez-vous des passionnés d’automobiles anciennes promet d’être exceptionnel cette année.

Encore porté par une forte augmentation du nombre de visiteurs en 2023, le Club des 3A, organisateur historique d’Époqu’auto, a une nouvelle fois augmenté la surface d’exposition du salon. En premier lieu pour satisfaire les exposants fidèles au salon depuis de nombreuses années, notamment les marchands et les clubs, qui voulaient plus de place pour mettre en valeur leur plateau. Mais aussi pour répondre favorablement aux demandes, toujours plus nombreuses, de ceux qui souhaitent être accueillis à leur tour.

Un vent de renouvellement souffle sur le monde des automobiles anciennes. Si les « historiques » restent au coeur des passions, les organisateurs d’Époqu’auto constatent depuis plusieurs années que les voitures sorties dans les années 90 / 2000 attirent de plus en plus de visiteurs.

À l’image des Youngtimers, les motos attirent sur le salon un public chaque année plus nombreux. Des visiteurs, mais aussi des exposants, puisque de très nombreux clubs viendront animer cet espace. Des habitués pour la plupart, mais aussi quelques nouveaux venus que les organisateurs du salon sont particulièrement heureux d’accueillir.

Les plateaux Populaire, Prestige et Historique constituent toujours des marqueurs forts pour les visiteurs. Cette année encore, le Club des 3A a sollicité des légendes de l’histoire automobile pour faire rêver les amoureux d’automobiles anciennes.

Aux lignes épurées, arrondies ou sculptées qui ont fait rêver les esthètes, l’histoire de l’automobile a de tout temps associé la soif de puissance sans laquelle la compétition n’aurait jamais existé.

Partenaire historique d’Époqu’auto, la Fondation Berliet a été rejointe depuis quelques années sur le salon par l’Association PTRA (Patrimoine du Transport Routier Ancien). Partageant la même passion, ils proposent depuis plusieurs éditions des plateaux mitoyens qui se complètent, mettant en valeur la richesse du patrimoine français en matière de véhicules industriels.

Si les anniversaires ne rythment plus automatiquement les éditions d’Époqu’auto, le salon n’oublie pas pour autant de saluer les parcours des marques de légende qui ont fait l’histoire de l’automobile. Cette année, les organisateurs n’ont donc pas hésité au moment de marquer d’une pierre blanche les soixantièmes anniversaires de Mustang et de Matra. Deux sexagénaires au parcours diamétralement différents, mais dont les modèles ont fait naître des émotions pour plusieurs générations de passionnés.

Sans eux, Époqu’auto ne serait pas devenu un salon unique en son genre. Fidèles parmi les fidèles, ces partenaires, marchands, clubs de marques et exposants fidèles, seront encore au rendez-vous cette année. Avec la volonté de surprendre les visiteurs, en présentant des stands enrichis et renouvelés.

Devenu pour les puristes comme pour les néophytes une date que l’on coche très tôt sur son calendrier, Époqu’auto n’a pas simplement grandi au fil des années. Animé eux aussi par la passion, les membres du Club des 3A ont progressivement structuré leur démarche et enrichi l’offre du salon au fil du temps. Le lieu d’exposition où l’on venait admirer des automobiles de légende est aujourd’hui un espace de vie où l’on admire, où l’on vend, où l’on achète… et où l’on se cultive et se divertit.

