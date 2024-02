S2000 Parts Europe, la caverne d’Ali Baba des S2000.

Jim Amelinckx est un passionné, un vrai, d’une voiture pas comme les autres, d’une « voiture fabuleuse », comme il aime le dire, la Honda S2000. Cette japonaise pas comme les autres est l’héritière de la série S. Les amateurs de sportives de caractères la reconnaissent entre 1000. Normal, la S2000 est la digne héritière des S360/S600/S800 et la version de série du proto SSM présenté par Sport Study Model dévoilé lors du salon automobile de Tokyo en 1995. Il était écrit que la S2000 (dont le nom provient de sa cylindrée, 1997cm3) aurait une destinée hors du commun. C’est, en effet, son modèle de présérie qui est dévoilé lors de la cérémonie du cinquantenaire du constructeur nippon en 1998. Un an plus tard, sa commercialisation est officialisée.

Jim Amelinckx a acheté sa première Honda S2000 en 2008 :

« A l’époque, on ne peut pas dire que c’était un modèle très répandu et très connu, explique-t-il. Mais j’étais déjà un grand passionné. J’ai appris à connaître ma voiture en faisant son entretien, quelques modifications et améliorations qui me convenaient », se souvient-il. La Honda S2000 a été produite pendant dix ans, connaissant des améliorations annuellement. Le constructeur a définitivement interrompu sa production en juin 2009. 20000 unités sont arrivées en Europe, 560 se sont vendues en France.

Le fondateur de S2000 Parts Europe se rappelle de sa découverte de sa S2000 : « je roulais de temps en temps en pur amateur, sans aucune prétention, sur les circuits proches. Ces expériences m’ont fait découvrir le monde restreint de la HONDA S 2000. ». Dans ce petit monde de passionnés venus de toute l’Europe, un constat collectif s’impose, à leur grand regret : trouver des pièces d’occasion était d’une complexité totale. « Pour assouvir ma passion, j’ai très vite compris que j’aurais besoin de matériel. On le repère tout de suite quand on fréquente les circuits et les meetings auto », relève le passionné.

Souvent, dans la vie, nous ne sommes jamais servis que par nous-mêmes. Amelinckx ne s’y trompe pas. Très vite, il décide de racheter des véhicules accidentés. La manœuvre est simple et bien pensée comme un coup tactique aux échecs : « Ainsi, je disposais d’une source suffisante de pièces de rechange », confie-t-il. Apprécié par son sens du contact et, bien sûr, par ce côté passionné addict de sa Honda S2000, il se fait connaître par les autres amoureux de la sportive dessinée habilement par le talentueux designer Shigeru Uehara. Certains font appel à lui pour trouver les pièces qui leur manquaient. Ainsi est né S2000 Parts Europe, une entreprise issue d’une passion et s’installant sur un segment de niche pour collectionneurs avertis. Rapidement, « certains amis-clients ont souhaité que je leur fasse également des entretiens ainsi que des petites réparations sur leur voiture. Il semblait évident que je devais consacrer tout mon temps à cette voiture d’exception », ajoute-t-il.

Fondateur-propriétaire de S2000 Parts Europe, Jim Amelinckx se lance sérieusement dans ce business. Il achète un grand bâtiment de 700m2 dans la périphérie de Bruxelles, dans la commune de Zellik. C’est là qu’il ouvre son garage exclusivement dédié à la Honda S2000. Cet atelier devient le point de rendez-vous de tous les passionnés irréductibles de la furieuse nippone. Normal, S2000 Parts Europe, outre être l’un des amoureux les plus farouches de cette sportive, s’est transformé au fil des ans comme un atelier équipé pour remettre à neuf et « à la carte » votre voiture. Sur place, on trouve un stock de 10000 pièces neuves et d’occasion.

L’entreprise assure aussi un service et une assistance aux passionnés de la S2000. Ici, tout y passe, du garnissage intérieur complet / sièges / panneaux de porte, de la révision du train roulant ou encore de la galvanisation des pièces diverses, de la visserie. Tout ceci, sans oublier les travaux de carrosserie et de peinture complète, ou encore le remplacement soft-top, la pose des jantes, des pièces carbone ou aussi d’un hard-top de couleur, des suspensions réglables ou du pot d’échappement inoxydable. Enfin, l’entreprise précise : « nous disposons également d’un grand choix de véhicules d’occasion complètements révisés et vendus avec une garantie de un an. ».



