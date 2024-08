Paul’s Classic Cars, l’amour des belles anglaises

Chez Paul’s Classic Cars, on aime les voitures anciennes, si possible, les anglaises anciennes, passion de toujours de Paul Ancelin, fondateur de cette entreprise de ventes de voitures anciennes de prestige. Véritable référence sur ce marché, l’entreprise normande basée du côté de Créances (Manche) récolte le fruit de ce qu’elle a semé depuis son lancement en 2011.

Alors âgé de 21 ans, ce dingue de voitures de collection décide de se lancer dans une folle aventure, vendre des belles anciennes, si possible anglaises. Pour comprendre ce choix, il faut remonter à l’enfance de Paul, ce dernier étant biberonné à la passion des voitures anciennes par son père. Propriétaire de plusieurs voitures classiques comme une Austin Healey, une Jaguar, une MG, le père a transmis, jour après jour, cette passion à son fils. Paul n’attend pas longtemps avant d’acheter sa première voiture. Dès son permis de conduite validé, il s’offre un beau cadeau, une réplique de Lotus Seven. Gourmand, il achète très vite une MGB en provenance de l’Angleterre.

Jeune mais avec la tête sur les épaules, il décide de revendre cette dernière pour en acheter une autre. Dans sa tête, l’histoire est prête. Ce dingue de voiture ne veut pas seulement prendre du plaisir en les conduisant, il veut en faire sa vie. Trois ans après l’obtention de son permis de conduire, il créé Paul’s Classic Cars, entreprise spécialisée dans la vente des voitures anciennes prestigieuse. C’est, toutefois, sous le regard inquiet de son père qu’il se lance dans cette folle aventure. Le marché des belles anciennes n’était pas forcément le plus abordable du moment pour oser ouvrir une telle structure.

Mais dans la famille Ancelin, la détermination est un trait de caractère qui se transmet de génération en génération autant que l’amour immodéré pour les voitures anglaises. C’est, bien sûr, sur cette niche que Paul oriente son affaire. Il songe à vendre de l’Austin Healey, de la Jaguar, tout ce qui a un trait aux prestigieuses anglaises qui lui ont tant donné d’étoiles dans les yeux. Rapidement, il se fait un nom sur le secteur. Son garage attire et le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Il faut bien comprendre que la passion de l’entrepreneur rejailli sur son équipe et illumine chaque client intéressé amené à le rencontrer en vue d’un futur achat.

Fin connaisseur et toujours à l’affût de la bonne affaire, Paul comprend vite qu’il doit s’ouvrir vers le marché américain. Un choix stratégique et décisif pour son entreprise puisque c’est Outre-Atlantique que se trouve une très grande partie de la production des voitures anciennes vendues. Le choix y est donc conséquent. Pour être efficace, il lui faut une stratégie claire comme il l’explique dans La Presse de la Manche : « Mes commandes se sont rapidement élargies aux États-Unis. Mais là, c’était plus compliqué pour me déplacer à chaque fois. J’ai alors décidé de prendre un contact sur place en Californie, un chasseur qui fait des repérages pour nous. Si ça nous plaît, on achète, et les voitures nous arrivent par containers. ».

Avec cet homme de confiance, il grandit très vite et profite des prix attractifs sur un marché large. Son chasseur lui assure la fiabilité des voitures dénichées ainsi qu’une traçabilité sans faille. Car chez Paul’s Classic Cars, on mise énormément sur la transparence. Ça paye. L’entrepreneur, on le répète, est un vrai passionné et n’entend pas vendre une voiture que lui-même n’achèterait pas pour son plaisir personnel. Aux Etats-Unis, en Californie surtout, il se démène avec son chasseur : « Je mise sur l’achat et l’import de véhicules en provenance de Californie car le climat y est plus sec, les véhicules sont, en principe, de meilleure qualité. Ils vieillissent beaucoup mieux. Pour trouver une belle ancienne, nous devons en voir environ cinq. C’est donc essentiel d’être bien entouré et de compter sur les bonnes personnes sur place »,

explique-t-il.

Bien entouré, hyper pro dans sa manière de fonctionner, Paul’s Classic Cars se développe à un rythme fou, profitant pleinement de l’engouement pour les belles anciennes. Les clients apprécient sa convivialité, sa passion, ses connaissances et son professionnalisme. Dans sa volonté de transparence, pour chaque voiture mise en vente, il prépare un dossier hyper pointilleux avec plus de 100 photos pour montrer le moindre détail de chaque voiture.

Comme il l’expliquait auparavant, Paul Ancelin a su s’entourer d’une équipe qui partage cette passion et ce dévouement pour le travail (très) bien fait. La team de Paul’s Classic Cars est particulièrement appréciée de la clientèle. Louise s’occupe de tout le secrétariat, de l’administratif et de l’immatriculation des voitures. Pour tout ce qui concerne la mécanique, l’entreprise compte sur son trio magique : Jérôme, l’ancien pilote de supermotard, expert en électricité, au surnom évocateur de Mac Gyver. Guy, homme d’expérience, plus de 40 ans dans la préparation des voitures, notamment de course, grand spécialiste de la mise au point des véhicules de sport et de compétition. Son surnom ? Le Magicien. Isidore, le petit dernier, dingue d’Austin Healey. Pour diriger ce trio, Jean-François est l’homme idéal avec ses 30 ans d’expérience en concession automobile. Rien ne lui échappe. Sa rigueur est un atout de taille pour l’entreprise.

A ces experts, vous pouvez ajouter Johann, le sellier-garnisseur de l’entreprise, Franck, lui aussi à la mécanique avec cette particularité qu’il travaillait déjà sur les voitures vendues par l’entreprise quand elles n’étaient pas encore considérées comme des voitures de collection. A la carrosserie, Adrien, bac pro carrosserie en poche, mention complémentaire en peinture, deux fois lauréat de ses formations, apporte son regard et son savoir-faire dans le perfectionnement ou la restauration de ces belles anciennes. Il est aidé par Noah qui prépare et met en valeur les véhicules à leurs arrivées et avant leurs départs. Enfin, à la vente, Jean-Baptiste, 9 ans en Chine chez Jebsen Group, (importateur officiel Porsche) et Adam se donnent à fond, passionnés qu’ils sont.

Cette équipe est bien huilée. Si la réputation de Paul’s Classic Cars est si forte, c’est que l’entreprise repose sur des principes de base simples :

restauration, préparation, entretien, mise en vente avec l’historique complet et détaillé. Un cheminement efficace et reconnu puisque les clients passionnés font des kilomètres pour venir en Normandie acheter leur nouvelle voiture. Aujourd’hui, l’entreprise normande vent environ 250 voitures par an. Pour réussir cette prouesse, il lui a fallu investir dans des nouveaux locaux afin de pouvoir stocker toutes ses voitures et faire face au stock (200 voitures environ en stock). D’ailleurs, après l’acquisition d’un ancien supermarché en 2021, Paul’s Classic Cars a construit un nouveau local en 2022, 3000m² de bâtiments.

Du gamin passionné à l’entrepreneur à succès, Paul Ancelin n’a jamais dévié sa route. Il reste un fou de voiture. D’ailleurs, en plus de l’entretien et de la vente, son entreprise a décidé d’ouvrir une branche dédiée à la location des vieilles voitures prestigieuses, des Austin Healey, Jaguar Type C, Jaguar Type D, AC Cobra, MGB GT) que vous pouvez conduire sur circuit lors d’événements organisés pour ce type de voitures où l’entreprise gère la logistique, la préparation et l’assistance. De quoi passer un magnifique moment entre passionnés et apprendre à connaître encore plus cette entreprise normande pas comme les autres.