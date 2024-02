Paul et Pierre, le 4L Trophy entre potes.

Vivre un 4L Trophy, c’est vivre une aventure hors du commun. C’est se préparer pendant un an (ou plus) à la manière d’un rallyman pro quitte, parfois, à passer pour un fou auprès de son entourage. C’est aussi se lancer dans une histoire unique, un moment à part entre potes comme pour Paul Marsan et Pierre Saragosa. Les deux ont fait leur lycée ensemble et partagent, outre une forte amitié, une véritable passion pour l’automobile, le sport auto mais aussi pour la mécanique. Un détail majeur au moment d’accepter le défi du 4L Trophy.

Ce rallye-raid est une institution, comme un passage obligé quand on est étudiant et dingue de bagnole. Pour la petite histoire, le 4L Trophy se définit comme un rallye-raid humanitaire organisé pour les étudiants et jeunes actifs de moins de 28 ans. Cette année, il se déroule du 15 au 25 février et réunit des équipages devant conduire la mythique Renault 4L à travers la France, l’Espagne et le Maroc. Au total, les équipages roulent sur environ 6000 kilomètres, d’où l’intérêt de ne pas se tromper de partenaire au moment de se lancer dans cette aventure.

Pour les organisateurs, le 4L Trophy est perçu comme une véritable école de la vie. De l’inscription au jour J du départ, en passant par les nombreux préparatifs (élaboration du budget, gestion du budget, recherche de sponsors, mise en plan d’un plan de communication, organisation d’activités de financement pour collecter des fonds propres), les équipages ne chôment pas et doivent apprendre à gérer un timing parfois très serré pour répondre aux exigences des organisateurs. Ces attentes n’effraient pas Pierre Saragosa et Paul Marsan. Le premier n’est d’ailleurs pas un novice en la matière.

En effet, Pierre était déjà de la partie lors de l’édition 2022 avec « Bastien, un ami à nous », explique-t-il. Il y a un an, « j’ai proposé à Paul de participer à l’édition 2024. Mais cette fois, précise-t-il, je voulais que notre 4L dispose du moteur d’une R5 Alpine Groupe 2!». Un choix fort puisque ce moteur développe une puissance de 130 chevaux contre « seulement » 34 chevaux pour les 4L classiques. Pour les deux passionnés de sport auto, ce moteur est tout simplement mythique puisqu’il rappelle des succès inoubliables et impose un petit devoir de mémoire : Rallye Monte-Carlo 1977, victoire de Jean-Pierre Nicolas et Vincent Laverne sur la T5 Alpine, Tour de Corse 1978, succès de Jean Ragnotti et Jean-Marc Andrie, toujours sur R5 Alpine.

La tournée des Grands Ducs se poursuit au Rallye du Portugal en 1979 (Ragnotti/Andrie), au Rallye d’Espagne encore en 1979 (Ragnotti/Andrie) et enfin au mythique Rallye San-Remo en 1981 avec le triomphe de Guy Fréquelin et Jean-Marc Andrie.

Ce choix fait, l’équipage 188 s’est réparti les tâches avec facilité : « Pierre s’occupera de la partie mécanique et moi de la communication et de la recherche des sponsors. Notre amitié, notre passion commune pour l’automobile et la mécanique sonnait comme une évidence pour se lancer dans cette aventure. Nous n’avons pas réfléchi longtemps », assure Paul Marsan. Les deux jeunes hommes sont sur le qui-vive à quelques jours du départ. Ils finalisent les derniers préparatifs après des mois parfois compliqués, notamment pour réussir certains défis techniques, avec comme point d’orgue, transformer le moteur Alpine en Groupe 2. Pour réussir cette prouesse, il leur a fallu tout modifier, adapter, optimisé et fiabilisé ce moteur dans la 4L. Pour y parvenir, ils se sont rapprochés de Matthieu ROLLAND, président de l’association AIR 5 pour l’obtention de pièces d’époques et du préparateur de rallye FERRY DEVELOPPEMENT pour l’usinage interne du moteur, bagage des paliers d’arbre à came, équilibrage en dynamique vilebrequin /volant moteur, allègement du volant moteur, retaillage de l’arbre à came, préparation culasse (conduits, ressort de soupapes, bagages rampe de culbuteurs ainsi que la commande des pièces performances, chemises en fonte GS, bielles forgées, pistons forgés haute compression, pipe d’admission sur-mesure pour accueillir les mythiques double weber , un collecteur d’échappement 4 en 1, usinage support d’alternateur. Ce n’est pas tout, pose d’un allumage électronique Bluetooth, ainsi que l’ensemble des périphériques moteur neuf (démarreur, alternateur, silemblocs… De quoi occuper le temps avant de vivre l’aventure grandeur nature.

Pour suivre leur aventure sur Instagram : @turbo.4lpine

Plus de renseignements sur le 4L Trophy :

www.4ltrophy.com