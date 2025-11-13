La Classe C, radicalement différente
Les premières images de la future Classe C ont été dévoilées en marge du salon de Munich, et la marque à l’étoile a changé de stratégie pour son modèle à grande diffusion. En effet, l’auto utilisera à la base une architecture électrique afin d’offrir les meilleures solutions d’efficacité dès la conception. Cette approche permet une optimisation technique dès le départ, une homogénéisation des intérieurs et capable même de s’ajuster pour le thermique (l’inverse étant beaucoup plus compliqué à réaliser).
AMG GT2 Edition W16
Les clients de la marque reprochaient à la dernière AMG GT de ne pas être suffisamment radicale. Mercedes-Benz a souhaité rectifier le tir auprès de sa clientèle, quand bien même il s’agisse d’une voiture réservée aux circuits (30 exemplaires pour un prix unitaire dépassant 650,000 euros). Au programme, 1430 kg et aérodynamique active en font un condensé de technologie utile et efficace. Avec 818 chevaux délivrés aux seules roues arrière et 1000 Nm de couple, il s’agit de la pistarde la plus puissante de la marque.