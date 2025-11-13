La Classe C, radicalement différente

Les premières images de la future Classe C ont été dévoilées en marge du salon de Munich, et la marque à l’étoile a changé de stratégie pour son modèle à grande diffusion. En effet, l’auto utilisera à la base une architecture électrique afin d’offrir les meilleures solutions d’efficacité dès la conception. Cette approche permet une optimisation technique dès le départ, une homogénéisation des intérieurs et capable même de s’ajuster pour le thermique (l’inverse étant beaucoup plus compliqué à réaliser).

En Bref Nouvelle Classe C : architecture électrique optimisée, intérieur homogène, adaptable au thermique. AMG GT2 Edition W16 : 30 ex. pour circuit, 818 ch, 1000 Nm, pistarde la plus puissante.

AMG GT2 Edition W16

Les clients de la marque reprochaient à la dernière AMG GT de ne pas être suffisamment radicale. Mercedes-Benz a souhaité rectifier le tir auprès de sa clientèle, quand bien même il s’agisse d’une voiture réservée aux circuits (30 exemplaires pour un prix unitaire dépassant 650,000 euros). Au programme, 1430 kg et aérodynamique active en font un condensé de technologie utile et efficace. Avec 818 chevaux délivrés aux seules roues arrière et 1000 Nm de couple, il s’agit de la pistarde la plus puissante de la marque.