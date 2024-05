Les news... Brabus à Dubaï, Une P1 GTR pour drifter, Paolo Pininfarina nous a quitté.

Brabus à Dubaï

Un premier magasin

Le préparateur allemand Brabus est particulièrement apprécié au Moyen-Orient, où réside une grande partie de sa clientèle. L’ouverture de la première boutique Brabus à Dubaï, véritable centre névralgique de la péninsule arabique, tombe donc sous le sens. Brabus y présentera ses modèles, ainsi que tout ce qui gravite autour du monde du luxe et de l’univers Brabus. Le showroom de 1200 mètres carrés était également l’occasion de présenter leur dernière création, la Brabus Rocket 1000 : une GT63 S E-Performance modifiée aux petits oignons.

Genesis Magma

Vers le haut-de-gamme sportif

Nombreux sont les constructeurs possédant une division sportive, comme AMG chez Mercedes ou encore BMW M chez BMW. C’est ce qu’a décidé de faire Genesis (elle-même une division du coréen Hyundai) en créant la série Magma en présentant quatre concepts aussi étincelants qu’un volcan. Ces concepts vont du gros SUV familial à l’ultra-sportive (le très joli concept X Gran Berlinetta) en passant par la berline. Ce faisant, Genesis marque son expansion en chatouillant la haute-performance grâce aux conseils de leur ambassadeur Jacky Ickx, partenaire de la marque.

Une P1 GTR pour drifter

Mad Mike va le faire !

Dans le monde du drift automobile, les pilotes favorisent certains types de véhicules pour leurs qualités intrinsèques à la discipline (notamment certaines Nissan et autres Toyota). Pas assez excitant pour Mad Mike, qui a décidé de transformer une des 58 McLaren P1 GTR en projet drift. C’est le spécialiste Lanzante qui sera chargé du projet, et nous sommes curieux de voir une P1 GTR drifter avec un frein à main hydraulique créé sur mesure. Un projet qui ne doit pas être donné, puisqu’une P1 GTR standard vous coûtera dans les environs de 2 millions d’euros, un prix bien éloigné des japonaises des années 90 !

Des produits d’entretien simples

Pour la McLaren F1 !

Le célèbre présentateur télé américain Jay Leno possède une collection incroyable de voitures, avec plusieurs pépites dont une McLaren F1. Une voiture qui nécessite un soin et une attention particulière, tant elle est rare et chère. Pourtant Jay Leno s’occupe de son bijou anglais en utilisant sa propre marque de produits d’entretien automobiles (cires, savons et autres accessoires), vendue dans les grandes surfaces. Voilà là une preuve irréfutable de la qualité de ses produits et des bienfaits sur ses voitures, un sacré argument marketing !

Le simulateur par Pagani

Tout en carbone, évidemment

Les vrais mordus de sport automobile possèdent parfois un simulateur automobile, si les finances le permettent. Souvent, il s’agit d’un baquet avec volant connecté à votre ordinateur. Mais pour les clients Pagani, tout est poussé à l’extrême. Leur simulateur basé sur la Huayra R est une œuvre d’art en carbone vert, avec de véritables éléments de la voiture (pédales, volant... etc) liés à la technologie de Racing Unleashed. Malheureusement, ce simulateur hors normes est réservé aux propriétaires de Pagani Huayra R.

Un six cylindres à hydrogène ?

Ferrari y pense

La recherche et le développement sont absolument nécessaires à l’innovation dans l’automobile, et les constructeurs déposent souvent des brevets lorsqu’ils sont des idées ou des pistes intéressantes. Récemment, Ferrari a étonné tout le monde en déposant un brevet pour un bloc moteur inhabituel dans le monde automobile : un six cylindres en ligne alimenté à l’hydrogène, qui pourrait accueillir une batterie. Un projet radicalement extrême, aux antipodes de la pléthore d’innovations dans l’électrique. Nombreux sont les constructeurs s’étant attaqué à l’hydrogène, mais peut-être voit-on ici une alternative crédible à la Ferrari 100% électrique ?

Porsche Cayman et 718 Boxster

Fini pour l’Europe !

C’est décidé, Porsche ne commercialisera plus ses modèles d’entrée de gamme dans l’Union Européenne dès juillet 2024 car il est stratégiquement moins coûteux de les arrêter que de les mettre aux normes. Le constructeur allemand sacrifie donc ses 718 Boxster et Cayman sur l’autel des règles restrictives en matière de cybersécurité, et non pas d’émissions, curieusement. Encore plus curieux, les versions exclusives et petite série que sont les Cayman GT4S et Boxster RS Spyder ne sont pas concernés par la règle et resteront donc au catalogue Porsche !

DS et les finitions Pallas et Etoile

Douce nostalgie

Si l’appellation Pallas vous dit quelque chose, c’est que vous avez déjà entendu parler de cette finition ultra haut-de-gamme apparue sur la Citroën DS en 1964. Une finition qui n’a pas duré très longtemps, puisqu’elle a quasiment disparu dès la Citroën CX. La nouvelle marque premium DS ressuscite la finition Pallas et rajoute la finition Etoile, qui remplaceront toutes les (nombreuses) finitions actuelles. Deux nouvelles dotations qui chambouleront les équipements de série, vers une simplification de la gamme (qui possédait jusqu’alors 5 niveaux de finitions).

Paolo Pininfarina nous a quitté

Un nom, un héritage

L’homme d’affaires italien était un héritier malgré lui. Paolo Pininfarina est le petit fils de Battista Pininfarina, fondateur de la société turinoise éponyme, mêlant carrosserie et design automobile depuis 1930. L’italien avait pris les rênes de la société dont il portait le nom en 2008. On lui doit de nombreuses créations, dont la fameuse Ferrari Sergio Pininfarina (qui portait le nom de son père), ou encore de la récente hypercar électrique Battista. C’est également sous sa gouvernance que le carrossier s’est séparé de son partenaire historique Ferrari, une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, allant dans le sens de la diversification des activités de Pininfarina.