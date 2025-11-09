Théo Riccobene est un fou de voiture. Depuis son enfance, il se passionne pour les belles sportives, pour les modèles de prestige, ceux qui font rêver, ceux qui vous vous transportent dans un autre monde. Diplômé en ingénierie aéronautique, le natif de Thonon-les-Bains était promis à une brillante carrière dans ce domaine où il excellait. Il est d’ailleurs recruté par Airbus comme ingénieur, le contraignant à partir vivre à Nantes, à Bristol puis à Toulouse. Comme pour beaucoup de salariés, la période COVID n’a pas été bénéfique pour Théo qui subit les restrictions budgétaires de son entreprise et voit ses missions être de moins en moins passionnantes. Lui, l’amoureux de la vie, actif, éprouve alors le besoin de changer de vie, le besoin de se tester, le besoin d’entreprendre, de trouver l’idée qui lui permettra de s’épanouir.

En Bref Théo Riccobene, ingénieur aéronautique passionné de voitures, a lancé "Le Chalet", une conciergerie automobile ultra premium en Haute-Savoie. Il offre des services sur-mesure pour les véhicules de prestige, combinant passion et expertise technique.

A 24 ans, il rêve de se lancer dans l’automobile mais aussi de retourner chez lui, en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains, là il a grandi, là où il a appris à aimer les belles voitures. Il mûrit un projet fou pendant un an et demi, celui d’ouvrir une conciergerie automobile, chez lui, en Haute-Savoie, dans un cadre naturel, somptueux, magique pourrait-on dire. Comme il le dit lui-même, ce projet, « je l’avais depuis longtemps sous le coude mais ce n’était pas prévu que je me lance ainsi si tôt ». Adorant tout ce qui « est technique, ingénieux », il imagine un chalet comme conciergerie pour voiture de prestige : « Je voulais fonder le Chalet comme étant le reflet de ce qui m’anime au quotidien à savoir l’ambiance de la montagne de la Haute-Savoie et ma grande passion pour l’automobile. »

Théo est un curieux qui a besoin de comprendre, de savoir. S’il a toujours été fou des voitures, c’est lorsqu’il achète sa première automobile (à 18 ans, une BMW Série 3 E30 de 1989) qu’il a appris à connaître ce domaine en cherchant à comprendre comment fonctionne la mécanique, comment prendre soin de sa voiture. Très vite, d’une voiture à une autre, sa curiosité le guide à apprendre les différences de conception entre les marques, les particularités de toutes les voitures qu’il croise. Il aime échanger avec les autres propriétaires car, de ces échanges passionnés, il en retire toujours des informations précieuses et plus de savoir.

Après bien potasser son projet, sûr de son fait, il investit dans un local de 1000m2. Conscient qu’il souhaite ouvrir un espace ultra premium, il privilégie le culte du secret et ne livre pas l’adresse de son local, le meilleur moyen de conserver la discrétion d’un local pas comme les autres. Au Chalet, il propose un service sur-mesure, sans aucune limite, avec cette ambition de satisfaire tous les amoureux de voitures faisant appel à ses services.

Au Chalet, vous trouverez un local tempéré, avec une température n’affichant jamais moins de 12°. Théo Riccobene souhaite que votre voiture vive, elle aussi, une expérience inédite. Afin que les pneus ne subissent aucune déformation avec le stationnement long et statique, il a installé des coussins polyuréthanes. Dans ce lieu de prestige, votre voiture « dort » dans une chambre d’hôtel digne d’un hôtel 5 étoiles. Lorsque vous faites appel aux services du jeune entrepreneur, vous savez qu’il fera preuve d’exigence pour répondre aux moindres de vos attentes. Le local est sécurisé, accessible 24/24, 7/7. Tout est pensé pour vous faciliter la vie avec votre automobile.

Avec un choix de plusieurs packs de services bien pensés, Le Chalet change la donne, casse les codes et se distingue en prenant le chemin du service clé en main ultra premium avec cette idée phare de répondre à vos besoins et ceux de votre voiture. Parmi les services proposés, on trouve, par exemple, le maintien de charge de la batterie, le check-up du véhicule, l’accès H24 au local, le lavage après utilisation, entretien intérieur, des cuirs, le tracking GPS mais aussi des prestations de gestion de travaux de carrosserie, de tôlerie ou encore un roulage régulier dans des conditions optimales. Le Chalet est votre seul interlocuteur pour l’accès à une multitudes de services automobile. Le Chalet propose aussi un service de « convoyage » en partenariat avec un réseau de professionnels du transport de confiance. Ainsi, si vous avez besoin de votre voiture mais que vous êtes sur votre lieu de vacances, Le Chalet s’occupe de tout et vous la fait livrer directement sur le lieu de votre choix.

Depuis l’ouverture du Chalet, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Il faut dire que Théo met tout en œuvre pour instaurer un climat de confiance entre lui et ses clients. Fin connaisseur et amoureux des voitures, il a su créer une entreprise qui lui ressemble, moderne, axée sur la confiance, le partage et la passion.