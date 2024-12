House of Speed, le vendeur d’adrénaline et de dopamine

Chez House of Speed, on aime les sensations fortes. Le contraire serait étonnant quand on découvre Alexis, propriétaire fondateur de cette place forte des speed cars en Belgique. Alexis Palm n’a pas toujours été dans le commerce des speed cars. Loin de là, puisqu’il a longtemps travaillé comme commissaire au compte chez KPMG. Si la bosse commerciale lui est venue par la suite, notre homme est pourtant très loin d’être un inconnu dans ce secteur. Gamin, il adorait le sport auto et s’intéressait à toutes les voitures de prestige, les sportives qui le faisaient rêver de se retrouver sur un circuit pour vivre de grandes émotions.

Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas qu’Alexis a franchi, lui l’hyper passionné est parvenu, en parallèle à son activité professionnelle, à devenir pilote en compétition, sur Porsche le plus souvent, que ce soit en course ou en loisirs. Du jeune passionné qui rêvait de vivre sa vie à fond comme les grands pilotes qu’il admirait, il devient un expert de la course automobile, un véritable addict de ces sensations fortes.

En 2012, associé avec un ami de confiance, il décide d’investir dans un projet lié à l’automobile en devenant action du garage Lotus Wallonie. Cette enseigne est dotée d’une excellente réputation. Basée à Liège, ce concessionnaire Lotus a ouvert ses portes en 1970. Cet investissement lui permet de mettre un pied dans un secteur qui l’a toujours attiré. Il n’attend pas longtemps pour changer sa trajectoire, opérer un virage majeur dans sa carrière professionnel. En 2016, après avoir abandonné son métier de commissaire au compte, il rachète intégralement Lotus Wallonie.

Pour marquer ce nouveau départ, Alexis Palm change le nom du garage et le rebaptise House of Speed, une appellation qui lui correspond tellement et qui marque aussi une orientation visant clairement les dingues de voitures de sport. S’il change le nom et apporte sa mentalité de vivre à fond en toute circonstance, l’entrepreneur n’entend pas mettre de côté la marque Lotus. Au contraire, il se retrouve dans cette marque anglaise et la devise mise en avant par son Colin Chapman, créateur de Lotus : « Light is Right ». Cette philosophie de Colin Chapman était pensée pour expliquer l’influence du poids sur la performance de la voiture, qu’en ajoutant de la puissance, elle sera plus rapide en ligne droite, mais qu’en perdant du poids apporte un vrai gain de vitesse dans tous les secteurs du circuit.

Cette pensée colle idéalement à Alexis Palm, d’où « House of Speed », d’où, également, ce souhait de poursuivre de représenter Lotus dans son garage avant d’ouvrir aussi ses portes à Caterham, puis, depuis un an, au constructeur Agile. Pour développer son entreprise, Alexis a su s’entourer de personnes de confiance fous de sport automobile et aux connaissances hyper pointues sur ce segment si particulier qui ne ressemble à aucun autre. Cette super team est très efficace. En 2016, Dominique rejoint House of Speed. Il apporte ses connaissances extrêmes sur les moteurs, connaissances acquises auprès de son grand-père, ancien agent Fiat spécialisé dans la mécanique dédié aux modèles de compétition. Dominique a été champion de Belgique moto et a toujours vécu dans l’univers de la compétition automobile.

En plus de Dominique, House of Speed a accueilli, en 2017, Ludovic. Passé par PSA et Mercedes, pilote de courses de côtes, Ludovic apporte sa polyvalence dans tous les domaines. L’équipe compte, par ailleurs, sur Jérôme, un jeune stagiaire technicien mécanicien qui, par la fougue de sa jeunesse et son envie d’apprendre apporte une vraie fraîcheur. Elle compte également sur Brigitte, la précieuse assistante administrative arrivée en 2018. Cette équipe pleine de vie, passionnée, rassure quand vous faites appel à House of Speed.

Si vous faites l’effort de vous rendre du côté de Liège, sachez que l’effort se transforme immédiatement en plaisir. En arrivant dans ce garage, vous trouverez un showroom bluffant et vecteur d’étoiles dans les yeux avec un large choix de Caterham, de Super Seven et autres modèles vous donnant l’envie de prendre la route les cheveux au vent. La réputation du garage est excellente. L’équipe est spécialisée dans la réparation et l’optimisation des voitures de compétition. Depuis son lancement, House of Speed s’illustre par la qualité de son travail sur les mécaniques, le tout en évidant la standardisation avec, uniquement, l’envie de répondre aux besoins spécifiques des clients.

Amoureux de la marque Lotus, le garage affiche la marque « Lotus Héritage», un clin d’oeil évident vers les origines de Lotus, vers la philosophie de base de ce constructeur historique, aujourd’hui aux mains des Chinois. Pour Alexis, à travers House of Speed, l’idée est de faire perdurer les Lotus d’origine, celles qui ont fait rêver tant de passionnés de sport automobile. Pour y parvenir, il est en passe de mettre en place un championnat Caterham au Benelux, en 2025, qui se déroulera en 7 étapes, sur 7 circuits. De quoi vivre encore des sacrés émotions pour ce fou furieux qui aime se décrire comme un vendeur d’adrénaline et de dopamine.

House of Speed représente Agile

Depuis 2023, House of Speed représente le constructeur danois Agile Automotive et son modèle, SCX. La priorité d’Agile Automotive a toujours été la création de sensations à travers une machine anti-conventionelle qui ramène le besoin réel d’un conducteur à l’essentiel et procure un vrai plaisir de conduite.

Chez Agile, on mise sur une monocoque rigide, sur une voiture légère et sur un moteur puissant et pur avec cette ambition de recréer l’expérience de conduite originale de la voiture de sport, le tout en utilisant des matériaux modernes. La production est limitée puisque la SCX est produite à 20 exemplaires par an, tous numérotés, et à 99 modèles de route au total.

Elle se distingue par sa maniabilité hors du commun et son accélération monumentale. Ceci est permis par ses matériaux composites en fibre de carbone de très haute qualité lui garantissant un poids léger. Le tout avec une sécurité optimale. Le modèle de base affiche 225ch de puissance mais elle peut monter jusqu’à 400 chevaux en fonction de la configuration choisie. Ses performances s’expliquent un excellent rappor poids/puissance (de 2,67 kg/ch à 1,25 kg/ch, soit 800 ch/tonne). Pour la découvrir, rendez-vous chez House of Speed.