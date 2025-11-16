Pour sa 5ème édition, le salon voit les choses en grand !
Les 27, 28 février et 1er mars 2026, la quasi-totalité du Parc des Expositions de la Beaujoire — soit 5 halls représentant près de 30.000 m² — sera entièrement dédiée aux véhicules de collection.
Pas moins de 300 exposants accueilleront plus de 35.000 visiteurs attendus durant ces trois jours de fête mécanique.
Les temps forts à ne pas manquer
BMW à l’honneur : la marque allemande sera la clé de voûte du salon avec trois expositions thématiques pour célébrer ses 110 ans :
- la gamme BMW Classic,
- les 40 ans de la M3,
- et une exposition dédiée aux motos BMW.
Un premier hall de 3.400 m² sera entièrement dédié aux deux-roues, rassemblant de nombreuses marques emblématiques.
Un deuxième hall sera consacré au sport automobile, tandis qu’un troisième hall tricolore mettra à l’honneur les marques françaises depuis 1910, ainsi que tout ce qui touche à la France et au rétro-tourisme (musées, hôtellerie, rallyes, offices de tourisme...).
Nouveautés & animations
Dans le Grand Palais, le public retrouvera :
- une bourse agrandie en mezzanine,
- et, au rez-de-chaussée, un nouveau village d’exposants dédié à la vente de pièces et accessoires automobiles.
De nombreuses conférences seront organisées tout au long du week-end, animées par des personnalités et invités variés.
Parmi les anniversaires mythiques célébrés : les 50 ans de la Golf GTI !
Et plus d’une vingtaine d’expositions thématiques viendront rythmer le salon.
Confort & services
Pour accueillir le public dans les meilleures conditions :
- de multiples points de restauration dans tous les halls,
- des zones de repos renforcées,
- un parking de 500 places réservé aux visiteurs en véhicules de collection,
- et, nouveauté cette année, un parking sécurisé supplémentaire de 500 places, à l’intérieur du parc, accessible sur réservation.
Informations utiles
Les inscriptions exposants, clubs et boursiers sont toujours ouvertes — il reste encore quelques surfaces disponibles.
Pour les visiteurs, profitez dès maintenant des billets à tarif réduit en prévente (disponibles jusqu’au 31 décembre 2025).
Toutes les infos sur www.historic-auto.com
Un grand merci à tous les partenaires majeurs qui contribuent à faire vivre cet événement d’envergure nationale :
Autosur, Mutuelle des Motards, BMW Pautric Nantes, ACO, LVA, LVM, Exponantes, Auto Moto Magazine.
Bref, vous l’aurez compris : la fête s’annonce grandiose !
Bon salon à tous !