Pour sa 5ème édition, le salon voit les choses en grand !

En Bref Le salon de véhicules de collection, du 27 fév au 1er mars 2026, s'agrandit ! 5 halls (30 000 m²) dédiés

BMW à l'honneur (110 ans)

Expos moto, sport auto, marques françaises

Bourse, vente de pièces, conférences

Anniversaires : Golf GTI (50 ans)

Services : parkings, restauration

Les 27, 28 février et 1er mars 2026, la quasi-totalité du Parc des Expositions de la Beaujoire — soit 5 halls représentant près de 30.000 m² — sera entièrement dédiée aux véhicules de collection.

Pas moins de 300 exposants accueilleront plus de 35.000 visiteurs attendus durant ces trois jours de fête mécanique.

Les temps forts à ne pas manquer

BMW à l’honneur : la marque allemande sera la clé de voûte du salon avec trois expositions thématiques pour célébrer ses 110 ans :

- la gamme BMW Classic,

- les 40 ans de la M3,

- et une exposition dédiée aux motos BMW.

Un premier hall de 3.400 m² sera entièrement dédié aux deux-roues, rassemblant de nombreuses marques emblématiques.

Un deuxième hall sera consacré au sport automobile, tandis qu’un troisième hall tricolore mettra à l’honneur les marques françaises depuis 1910, ainsi que tout ce qui touche à la France et au rétro-tourisme (musées, hôtellerie, rallyes, offices de tourisme...).

Nouveautés & animations

Dans le Grand Palais, le public retrouvera :

- une bourse agrandie en mezzanine,

- et, au rez-de-chaussée, un nouveau village d’exposants dédié à la vente de pièces et accessoires automobiles.

De nombreuses conférences seront organisées tout au long du week-end, animées par des personnalités et invités variés.

Parmi les anniversaires mythiques célébrés : les 50 ans de la Golf GTI !

Et plus d’une vingtaine d’expositions thématiques viendront rythmer le salon.

Confort & services

Pour accueillir le public dans les meilleures conditions :

- de multiples points de restauration dans tous les halls,

- des zones de repos renforcées,

- un parking de 500 places réservé aux visiteurs en véhicules de collection,

- et, nouveauté cette année, un parking sécurisé supplémentaire de 500 places, à l’intérieur du parc, accessible sur réservation.

Informations utiles

Les inscriptions exposants, clubs et boursiers sont toujours ouvertes — il reste encore quelques surfaces disponibles.

Pour les visiteurs, profitez dès maintenant des billets à tarif réduit en prévente (disponibles jusqu’au 31 décembre 2025).

Toutes les infos sur www.historic-auto.com

Un grand merci à tous les partenaires majeurs qui contribuent à faire vivre cet événement d’envergure nationale :

Autosur, Mutuelle des Motards, BMW Pautric Nantes, ACO, LVA, LVM, Exponantes, Auto Moto Magazine.

Bref, vous l’aurez compris : la fête s’annonce grandiose !

Bon salon à tous !