Les passionnés du constructeur Morgan Motor connaissent obligatoirement le Garage Bobin. Normal, ce garage basé à Saint-Vallier, petite commune de Saône et Loire à une cinquantaine de kilomètres de Chalon-sur-Saône, est un vrai spécialiste de la marque anglaise. Depuis 30 ans, le garage est en effet distributeur et représentant officiel de la prestigieuse firme britannique en France. En avril 2022, Michel Laurent reprend le garage créé par Georges et Ghislaine Bobin, deux amoureux fous des voitures Morgan. Le couple a acquis une réputation très solide auprès de la marque et des passionnés.

En Bref Le Garage Bobin, spécialiste des Morgan en France depuis 30 ans, continue de perpétuer l'héritage des founders sous la nouvelle direction de Michel Laurent. Découvrez le nouveau modèle Super Sport 2025 au salon Epoqu'Auto.

Lorsque Michel Laurent reprend le garage, il décide de poursuivre l’œuvre du couple. Lui-même collectionneur de voitures, amoureux des automobiles qui ont du style et du caractère, il apprécie énormément les productions de Morgan, des modèles atypiques qui sortent de l’ordinaire, tendant vers l’extraordinaire. Il faut dire que ces voitures ont de quoi le charmer, ont de quoi séduire tous les collectionneurs. Morgan reste aujourd’hui le seul constructeur qui produit chacun de ses modèles à la main, sur un châssis métallique et une ossature bois pour l’habitacle . Tout est assemblé à la main rendant ainsi chaque voiture tout simplement unique, dans un style inimitable, 100% anglais.

Le Garage Bobin, avec son propriétaire, vous permet de découvrir le nouveau trésor concocté par Morgan, le modèle Super Sport 2025 lors du prochain salon Epoqu’Auto du 7 au 9 novembre prochain à Lyon. Le garage tiendra en effet un stand de 80m2 avec au total quatre voitures sur place. Une bonne occasion d’en prendre plein la vue et d’échanger avec ce passionné qui vous contera l’histoire palpitante de ce constructeur pas comme les autres.