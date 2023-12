Ferrari améliore sa 499P !

Un programme réservé aux meilleurs clients

Après son historique victoire lors du grand retour aux 24H du Mans, la Ferrari 499P n’en a pas fini de nous étonner. Jusqu’alors, l’auto était limitée par la réglementation du WEC. Mais avec sa 499P Modificata (qui intègre de nombreuses améliorations), la puissance augmente à 870 chevaux (contre 697 sur le modèle de course) et intègre le système Push2Pass (comme sur la Mercedes-AMG GT2 PRO). L’auto sera réservée à ses meilleurs clients, dans le cadre d’un programme semblable au Corse Clienti : le Sport Prototipi Clienti dans lequel l’assistance, la maintenance et la logistique seront pris en charge par Ferrari.