Fastcars Automobile, la passion des voitures de prestige

Pour trouver une voiture de prestige dans le Nord le France, il faut passer par Arras dans le Pas-de-Calais. Vous y trouverez Fastcars Automobile. L’histoire de ce garage est belle et remplie de symboles. Rodolphe Delahay a grandi avec la passion des belles voitures, des rallyes, des courses prestigieuses. Normal, son père, Patrick, lui a transmis ce virus redoutable mais tellement jouissif tout au long de son enfance et adolescence. Directeur d’une grande menuiserie (Robbe) dans le pays de l’Arrageois, le paternel est, depuis toujours, un fondu de rallyes. Sa passion le pousse à devenir, lui-même pilote de rallye dans le Pas-de-Calais, un département propice pour vivre une telle passion tant le calendrier des courses est dense. L’expérience de Patrick ne s’est pas arrêtée au Pas-de-Calais puisqu’il a même participé au mythique et redoutable Paris-Dakar. De quoi donner des étoiles dans les yeux de Rodolphe et lui transmettre cette passion et cette envie de vivre dans le milieu automobile.

Après s’être fait les mains dans la menuiserie familiale, il découvre le monde professionnel de l’automobile en étant recruté par Présence Auto, concession spécialisée dans le négoce automobile et la vente de voitures de prestige d’occasion à Maroeuil. Il devient responsable des ventes de la concession, de quoi apprendre les bases du métier et se créer un premier réseau. En 2015, il décide de se lancer seul dans l’aventure de l’entrepreunariat. L’exemple et la réussite de son père l’incitent à avancer et ouvrir sa propre structure, Fastcars.

Le nom est symbolique et témoigne de cette passion d’enfant qu’il a toujours eu pour ces belles voitures, ces sportives de prestige qui apportent des rêves fous. Il est également un clin d’oeil envers son père. Enfant des Hauts-de-France, Rodolphe vit son rêve à fond la caisse. Sa passion et ses connaissances font de Fastcars Automobiles une adresse à connaître absolument pour celles et ceux en recherchent des modèles sources d’adrénaline et de sensations fortes.

En 2019, gros changemenr de cap pour le jeune homme. Avec sa compagne, Océane, ils décident de s’installer dans le sud de la France, à quelques kilomètres de Montpellier. Fastcars Automobile migre également et se pose dans la commune d’Aspiran. Dans cette petite commune de moins de 2.000 habitants, le couple s’acclimate très vite, l’entreprise se fait également rapidement remarquer par les modèles prestigieux qu’elle présente et vend. La philosophie du garage est appréciée de tous : vous ne vous occupez de rien, c’est Rodolphe et Océane qui gèrent de A à Z la recherche, l’achat et tout l’administratif, de la carte grise à la garantie qui peut s’étendre, selon les modèles, jusqu’à cinq ans. Fastcars Automobile privilégie en priorité les achats en France, par soucis d’une plus grande transparence que ceux effectués à l’étranger.

Si la société mise d’abord sur les allemandes prestigieuses, Rodolphe découvre, en 2021, les sportives américaines lors du rachat d’une Dodge. C’est une révélation qui change également la face de l’entreprise. En effet, Fastcars Automobiles commence à développer ce nouveau créneau très porteur et vecteur d’une nouvelle clientèle de passionnés. Les résultats sont tels que le couple met en avant les ventes de voitures de prestiges allemandes et les sportives américaines et vintage. La réputation de l’entreprise est excellente. Tous les 1ers dimanche de chaque mois, elle organise des rassemblements de sportives et voitures de prestiges entre propriétaires passionnés. Ces rendez-vous sont des moments conviviaux et de partage. Les échangent sont nombreux, les instants savoureux. Ils permettent au couple de fidéliser encore plus sa clientèle.

Loin de leur famille restée dans les Hauts-de-France, Rodolphe et Océane savourent le succès de leur entreprise. Mais le duo regrette l’éloignement et décide, début 2024, de rentrer au bercail. Si le couple tient à conserver un bureau et un numéro sur Aspiran, il revient dans leur région natale avec l’idée de se consacrer exclusivement à la vente de modèles premiums et de youngtimers. Il s’installe dans le petit village de Noyelettes, tout proche d’Arras, là où ils ont grandi.

Avec cette maison, ils disposent d’un espace de stockage pour les voitures, un point essentiel pour la suite du développement de Fastcars Automobile. Désormais, le couple souhaite travailler uniquement sur la base de ventes privées. Une raison à ce choix, c’est, pour eux, une manière de personnaliser encore plus sa clientèle et de faire ressentir au client qu’il est une personne unique qui chercher un modèle unique.

Le 2 avril dernier, Fastcars Automobile se pose dans son nouveau show-room à Croix-en-Ternois. Le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise qui conserve, tout de même ses attaches à Aspiran, là où de nombreux anciens clients regrettent déjà le départ du couple. Comme vous l’avez sans doute compris, pour trouver des merveilles de sportives, de modèles prestigieux, de youngtimers, Fastcars Automobile est, aujourd’hui, l’adresse à connaître dans les Hauts-de-France. Pour les nostalgiques héraultais, l’entreprise reste joignable sur rendez-vous. Une bonne nouvelle.