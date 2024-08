DVA, la convivialité à votre service

Basée dans les Hauts-de-France, à Bruay-la-Buissière, DVA est une figure marquante de la vente d’automobile dans toute la France. La renommée de cette entreprise familiale est telle qu’elle peut compter sur le soutien de plus de 25 000 followers sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok). Bien entendu, avoir des followers ne fait pas tout, bien au contraire. Si DVA (Dominique Vivier Automobiles) est en là aujourd’hui, c’est par son excellent travail sur le terrain.

Avant de se lancer à son compte, Dominique Vivier est passé par plusieurs étapes dans sa vie, avec une constante, son amour fou des belles voitures. D’un métier dit alimentaire au passage à une vie plus passionnante dans un domaine qui l’attire depuis toujours, il n’y avait visiblement qu’un pas que l’intéressé a franchi en répondant à une annonce d’emploi parue dans la presse locale. Il y répond, est reçu pour un entretien qu’il réussit avec brio.

Dès son premier jour (le 6 juin 1996) pour promouvoir la marque coréenne Proton, il surprend l’ensemble de la concession en parvenant à vendre 3 voitures. L’homme est passionné et très déterminé. Il possède une gouaille qui séduit les clients. Mais, pour cette première journée, il fait tellement fort que son patron a bien du mal à le croire. Malgré tout, il doit se rendre à l’évidence, sa jeune recrue n’est pas comme les autres. Il lui offre un CDI après une seule journée de travail et l’incite à poursuivre la mise en avant de la marque Proton. C’est le genre de défi qui ne fait pas peur à Dominique. En peu de temps, sa concession devient tout simplement le premier distributeur Proton en France.

La chance du débutant pourraient penser certains, à tort. Recruté ensuite par le groupe SOFIDA, il s’impose immédiatement en explosant les chiffres de ventes à tel point qu’il vend deux fois plus de voitures que les commerciaux expérimentés. Le secrets de sa réussite ? Une personnalité différente de celles plus formatées des vendeurs formés par l’école Peugeot. Lui mise sur son bagout, sur sa générosité. Il garde son style à lui, en toute circonstance. Les clients adhèrent à tel point qu’en 2001, Carmelo Insacco (Directeur Général du groupe SOFIDA) lui confie la gestion d’un point de vente Peugeot à Bruay-la-Buissière, le soutient et le motive à gravir les échelons. La belle histoire aurait pu s’arrêter là mais Dominique Vivier est un homme qui aime la vie, les voitures, les belles rencontres. Son style dénote et le met, au fil des ans, en décalage avec les codes des concessions, aux yeux des grands dirigeants. L’heure de la remise en question s’impose, il décide d’arrêter les frais et de démissionner.

La majorité de ses anciens clients ne l’ont pas oublié. Il faut dire que quand vous croisez sa route, il est compliqué d’oublier une personne avec une telle personnalité et une telle envie de vous aider dans votre démarche d’achat d’un nouveau véhicule. Sollicité par ces derniers, et en particulier par Florence, son épouse qui le soutient depuis ses débuts, Dominique a le déclic et monte sa propre structure, Dominique Vivier Automobiles en 2010. Très vite, il reçoit l’appui de plusieurs amis responsables de ventes comme Mr. Warin (BMW), Pascal Brebion (Toyota) ou Gaëtan Vanacker. Connaissant le bonhomme, ils lui font confiance et lui déposent une trentaine de véhicules à vendre dans son local. Pour ce lancement, l’entrepreneur a trouvé un espace de vente chez un carrossier. Il y restera trois ans avant d’investir dans un bâtiment, récompense de trois premières années réussies.

Soutenu dès ses débuts par son beau-père que toute son équipe appelle désormais affectueusement « Papi Antoine », Dominique Vivier développe son affaire avec lui en 2014. Son fils, Antoine, décide de se lancer dans l’aventure alors qu’il n’a que 15 ans. Aussi déterminé, passionné et convaincu que son père, le fiston est prêt à tout pour gravir les échelons. Leur relation provoque parfois quelques étincelles, logique entre passionnés. Dominique n’entend faire aucun cadeau à son fils, l’installe à la mécanique chez Peugeot. Comme son père, Antoine se donne à fond. Il grandit vite à tel point qu’il occupe maintenant le poste de responsable des achats dans la structure de son père. Il oriente également le stock de l’entreprise vers les automobiles sportives.

DVA marque les esprits. Quand vous passez par cette entreprise, c’est l’assurance de vivre une expérience client différente des points de vente plus classiques. Ici, l’accueil est personnalisé, la recherche aussi et l’ambiance est rassurante, conviviale à l’image de Dominique Vivier, toujours là pour glisser un bon mot et pour vous rassurer et conseiller dans votre démarche d’achat. L’équipe est à son image. Ludovic, par exemple, arrivé en 2019, s’occupe de la préparation esthétiques des véhicules. Son objectif est de rendre le véhicule plus neuf que neuf à travers différentes finitions. Louis, dans les locaux depuis 2021, est également une personnalité qui apporte beaucoup à la société. Il commence comme stagiaire non rémunéré avec cette envie de déplacer des montagnes. Hyper impliqué, volontaire, il gagne très vite la confiance de Dominique Vivier. Il faut dire qu’il donne du temps et gère aujourd’hui la partie vente de l’entreprise, la gestion des préparation avec les prestataires, la gestion des réseaux sociaux, un service après vente et certains points administratifs. C’est lui qui met en scène les vidéos de livraison, concept mis au point par Antoine Vivier, le fils de Dominique.

La réputation de DVA a depuis dépassé les frontières des Hauts-de-France. En 2021, Auto Plus récompense l’entreprise en l’insérant dans son top 750 des meilleurs distributeurs de France. Ce classement regroupe les 25.000 concessions française. Entrer dans cette caste des 750 meilleurs est une récompense puissante qui permet de recevoir le label « meilleurs distributeurs automobiles de France ». Et cela fait maintenant 4 ans d’affilé que Dominique Vivier Automobiles est possesseur de ce label. 5 étoiles sur Google Avis, cela témoigne la qualité de leur travail. De quoi donner le sourire et une surdose de motivation supplémentaire à toute l’équipe de DVA pour poursuivre le job et vous ouvrir leur porte avec, en permanence, un stock de 60 véhicules. Vous savez ce qui vous reste à faire. En route vers l’aventure !