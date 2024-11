DKM Studio, votre centre d’esthétique Auto & Moto à Lyon

DKM Studio est une jeune entreprise qui fêtera, en janvier prochain, ses deux ans d’existence. Derrière cet atelier pas comme les autres se cache Kalvin Multon, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a décidé de changer de vie en ouvrant sa propre société après cinq années en tant que salarié.

Passionné d’automobiles et amoureux du travail bien fait, il a imaginé créer un centre spécialisé dans le soin esthétique auto et moto. Il a choisi de s’orienter vers le detailing, un processus minutieux de nettoyage, de restauration et de protection des surfaces extérieures et intérieures, visant à redonner à votre véhicule son aspect neuf en éliminant les traces d’usure et les contaminants accumulés avec le temps.

Chez DKM Studio, le terme «detailing» est sacré. Il est hors de question de le galvauder comme le font certains garages qui se contentent d’une simple aspiration de l’habitacle. Kalvin apprécie le travail bien fait, celui qui rend honneur au véhicule, lui redonnant son âme et son charme d’origine. Pour lui, le detailing représente un art ultime à pratiquer avec soin : « Chez DKM Studio, en nettoyant en profondeur l’intérieur et l’extérieur, nous éliminons la saleté, la poussière, les taches et les contaminants tout en scellant notre travail avec nos divers traitements et protections, ce qui permet de maintenir la valeur et l’attrait visuel de votre véhicule. »

Basé à Lissieu, au nord de Lyon, DKM Studio a rapidement su se faire un nom. La qualité de son travail et l’envie de proposer le service le plus adapté aux besoins des clients sont des atouts majeurs pour cette jeune société. Ici, on ne lésine pas sur les moyens. Pour offrir des services compétitifs et durables, Kalvin mise sur des traitements céramiques ultra-épais, uniques sur le marché. DKM Studio met l’accent sur des détails qui font la différence. Le choix des traitements proposés a été le fruit d’un travail de longue haleine. Alors que certains se contentent de traitement générique proposant une épaisseur de 1 micron, la firme lyonnaise peut aller jusqu’à 10 microns, garantissant ainsi une durabilité maximale du traitement sur votre véhicule.

Pour résumer, la minutie est essentielle à la réussite de cet art. À noter également qu’ils proposent d’autres services complémentaires tels que le covering, la pose de film de protection, le débosselage sans peinture, la teinte des vitres et du pare-brise, ainsi que des travaux de carrosserie, toujours avec ce souci du détail et du travail bien fait.