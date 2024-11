Classic Center, la nostalgie Porsche

S’il ’avait pas de lien direct avec la vente automobile, Philippe Hawro en avait assurément un avec le milieu. Collectionneur depuis de longues années de voitures anciennes, surtout orienté Porsche d’ailleurs, il a toujours pris un malin plaisir de restaurer des vieux modèles de sa marque fétiche. Son préféré ? La Porsche 911 du début de sa production (en 1963) à 1997.

Le lien entre ce grand amateur de sport auto et la vente automobile ne pouvait donc que se faire un jour ou l’autre. Avant de se lancer à son compte, Phillipe Hawro avait passé 25 ans de sa vie dans la distribution dans le bâtiment, notamment, pour l’entreprise Point P. Il se fait connaître dans le milieu automobile par ses performances sur circuits lorsqu’il s’y rend pour rouler avec ses Porsche historiques. A son palmarès, des victoires lors des concours d’état Porsche lors des événements comme Le Mans Classic 2014, 2016, 2018. De quoi se voir affubler d’une solide réputation chez les collectionneurs mais aussi auprès de certains représentants du constructeur allemand.

Connu des circuits « Classic », Philippe en vient à se poser des questions. Comme pour beaucoup, la période Covid lui a permis de faire un point sur lui-même, sur sa vie, sur ses aspirations futures. Cette période de réflexion lui fait comprendre qu’il a besoin de changer de cap, qu’il est nécessaire, pour son équilibre et son bien-être, de se lancer dans une aventure en solo, dans une aventure où le relationnel humain serait le maître-mot, où il pourrait concilier plaisir, passion et travail. Un vaste programme qu’il associe également à la vente d’un de ses modèles rénovés pendant le Covid. Ce jour-là, son acheteur lui donne un précieux conseil : « vous devriez en faire votre métier. » Le ver est dans le fruit comme on dit.

Le passionné, le collectionneur, le restaurateur de vieilles gloire réfléchit et trouve l’idée excellente : « Je me suis dit pourquoi ne pas mettre à profit ma passion et mes connaissances acquises depuis toutes ces années au profit des autres », explique-t-il simplement. Avec le soutien inconditionnel de son épouse qui voit bien que son mari tient là une idée qui lui correspond parfaitement, il se lance et ouvre donc Classic Center début avril 2021. Il démarre son activité en y mettant toutes les économies du couple, Madame gardant toutefois son travail tout en restant disponible pour l’aider en cas de besoin. Au lancement de Classic Center, il dispose d’une Porsche, d’un camion et d’un local basé à Louvil, à quelques kilomètres du centre de Lille et de la frontière belge, un grand axe de circulation.

Fou de Porsche donc, encore plus de la 911, Philippe Hawro cible très bien ses envies dans son entreprise. Il mise sur des offres imbattables, sur un segment précis, celui qu’il maîtrise le mieux, celui des Porsche 911 de 1964 à 1997. C’est son ADN, son vrai domaine d’expertise. Très vite, il se fait un nom sur ce segment. Son passé de collectionneur, son habitude de se rendre sur les événements de réunion de voitures classiques lui ont permis de tisser facilement sa toile et surtout de garnir son carnet d’adresse de très bons contacts.

Avec ce réseau dont il se porte garant, il peut se lancer dans des recherches de véritables trésors du constructeur allemand. Sa démarche est « simple» : il recherche uniquement des voitures qui lui plaisent, les révise, les répare, améliore la carrosserie si c’est nécessaire. Son expérience parle pour lui, son souci du détail, du travail méticuleux et bien fait sont des atouts qui font mouche chez ses clients. Cette approche saine du métier lui ouvre des portes. Très rapidement, Classic Center gagne ses lettres de noblesse et voit sa clientèle s’élargir en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en République Tchèque, même au Brésil. Pour sa première année d’exercice, le garage vend 76 voitures alors que l’objectif initial était de 24. Sa seconde année, ses méthodes payent puisqu’il parvient à vendre 120 voitures. La clôture de sa dernière année dévoile une croissance à 150 ventes.

Forcément, quand on est passionné et qu’on maîtrise parfaitement son sujet, on séduit plus facilement les acheteurs et collectionneurs. Ceux-ci sont toujours surpris d’apprendre que le garage garantit un an la boite de vitesse, le moteur, l’embrayage par sa garantie « Classic Center ». Pour des voitures de collection, ce type de garanties sur les pièces mécaniques est peu courant. Mais avec Philippe Hawro, rien n’est jamais laissé au hasard. Son goût du travail bien fait et son caractère entier font qu’il ne laissera pas partir une voiture s’il n’est pas satisfait lui-même du travail réalisé sur celle-ci, quitte à rogner sur ses marges. Il aime tellement la marque Porsche qu’il ne se voit pas manquer de respect à l’une de ces voitures mises en vente.

Si ce travail est prenant, l’entrepreneur demeure un vrai passionné : « Après trois ans d’existence, j’ai toujours autant de plaisir à rechercher, à acheter et à réparer ces Porsche pour, ensuite, les vendre en partageant ma passion avec le passionné. »

Sa générosité au travail et dans son sens du relationnel avec ses clients sont unanimement salués par ces derniers qui apprécient l’accompagnement de cet expert dans leurs recherches précises du modèle idéal.

En quelques temps, Classic Center est devenu LE professionnel du reconditionnement de la mythique Porsche 911. Cette spécialisation l’incite, depuis peu, à créer un concept de reconditionnement lui permettant de garantir deux ans le véhicule avec une qualité constante, ce qui serait une vraie avancée et une forme de révolution sur ce type de rénovations-ventes. En agissant ainsi, il garantira au futur propriétaire d’une de ces voitures ; garantie deux ans ; d’avoir la certitude d’une reprise au prix établi deux ans auparavant. De quoi vous intéresser encore plus à cette entreprise familiale qui ne vous décevra pas.

Mention spéciale à Mathilde qui marche dans les traces du papa et qui n’hésite pas à s’impliquer avec cœur en faisant étinceler de propreté les Porsche du garage.