By Car est une entreprise digne de confiance. Basée à Paris, dans le 17ème arrondissement, rue Léon Jost, proche du Parc Monceau et de l’Avenue de Wagram, le garage est spécialisé dans l’importation et la vente de voitures d’occasion aux particuliers et aux entreprises. Depuis 12 ans, la réputation de By Car s’est construite sur la qualité du travail et des services proposés par l’entreprise parisienne.

En Bref By Car : garage parisien fiable spécialisé dans l'import/vente de voitures d'occasion (particuliers/pros). Services carte grise efficaces, aide à l'importation (démarchage, adaptations), crédits, LOA/LLD. Qualité et confiance depuis 12 ans.

Parmi ceux-ci, le service « Carte Grise » à partir de 49€ est très efficace. En 10 minutes, tout est réglé comme l’explique l’entreprise : « Grâce à notre habilitation du Ministère de l’Intérieur, le premier avantage de travailler avec nous est celui de la confiance : vous recevrez votre carte grise conformément à la loi, aux informations exactes de votre état civil et de votre véhicule. » Toujours concernant les différentes démarches de carte grise, By Car vous aide sur ces points :

• Changement de titulaire

• Changement d’adresse

• Duplicata de carte grise

By Car propose également un service lié à l’importation de votre voiture. L’entreprise s’occupe de toutes les démarchés d’import, comme le transport, le suivi ainsi que toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations de rouler sur le sol européen. La société parisienne vous conseille aussi sur les modifications à effectuer sur les voitures importées afin de les adapter aux normes européennes. By Car accompagne les professionnels qui ne maîtrisent pas ou n’ont pas le temps de s’occuper de tous ces détails.

By Car dispose d’un réseau solide et de confiance en Allemagne. Pour chaque véhicule, la société parisienne respecte des critères de sélection simples mais stricts :

• Un historique d’entretien complet,

• Aucun accident,

• Kilométrage certifié

• Garantie 12 à 60 mois (sous conditions d’éligibilité)

Enfin, le garage parisien s’inscrit dans une logique d’aide et de soutien aux professionnels. Outre l’importation de voitures et les services de carte grise, By Car s’occupe aussi des crédits mais propose également un service de LOA (Location avec option d’achat) ainsi qu’un service de LLD (Location Longue Durée) très prisé par les professionnels.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter By Car par téléphone 01 89 47 11 70 ou par mail à l’adresse suivante : secretariat@by-car.fr.