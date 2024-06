Avenard Automobiles, la force de l’expérience.

Des garages qui ont pignon sur rue depuis plus de 30 ans, ils ne sont pas si nombreux que ça. Encore plus avec une très solide réputation pour le travail bien fait et une notion de services premium pour les clients quel que soit leurs demandes. Pour trouver cette perle rare, direction Sautron dans la périphérie nantaise, tout proche du Golf Club de Nantes. C’est dans cette commune de 8500 habitants que se trouve Avenard Automobiles.



L’entreprise a ouvert ses portes en 1988, portée par son créateur Jean-Luc Avenard. Mr. Rialland est devenu le gérant du garage en 2012. Une suite logique pour celui qui a gravi tous les échelons au sein du garage. A sa prise de fonction, il a su conserver la philosophie du fondateur pour rassurer la clientèle. Il est, depuis 2021, soulagé par Teddy, nouvel actionnaire de l’entreprise. Le garage séduit les acheteurs par son dévouement. Son expérience est l’un de ses atouts qui ressort des nombreux témoignages des clients rassurés de trouver chez Avenard Automobiles une équipe dédiée, une équipe connaisseuse et stable depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, la boutique tourne avec sept employés, dont une secrétaire, une comptable, deux mécaniciens, un commercial et Brice et Teddy. Teddy gère les achats et les ventes des sportives tandis que Brice s’occupe du garage mais aussi de la vente.

Vous le savez bien, lorsqu’on a le projet d’acheter une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, on a besoin de se sentir en confiance avec le vendeur. Encore plus aujourd’hui avec la flambée des prix constatées depuis de nombreux mois, il est rassurant de pouvoir compter sur un visage connu, sur une personne de confiance avec qui on a déjà traité. Chez Avenard Automobiles, vous êtes certains de trouver cette confiance. L’équipe n’a guère bougé et vous donne cette agréable sensation de vous trouver dans un lieu familial, à taille humaine où vous n’êtes pas un numéro de plus mais bel et bien un client important. Cette fidélisation est la clé du succès pour cette institution de la région nantaise.



Au fil des ans, Avenard Automobiles a développé une multitude de services en se professionnalisant efficacement. La partie mécanique, par exemple, est reconnue pour sa redoutable efficacité et son sérieux. Ici, pas de chichi, juste du travail bien fait et toujours dans le sens du client, à tel point que l’enseigne est désormais reconnue Top Garage, un gage de sérieux et de compétence mais aussi d’efficacité prouvée pour tout ce qui touche aux prestations mécaniques. Avec le label « Top Garage », Avenard Automobiles propose ainsi ses services à tout le monde, et plus seulement aux clients habituels. Une excellente nouvelle dans le cadre du développement de l’entreprise.





La qualité de la partie mécanique apporte également de nouvelles perspectives à l’entreprise nantaise. Par exemple, fort de son expérience, le garage n’hésite plus à se lancer dans des recherches personnalisées. Logique, c’est ainsi que se rentabilisent 36 ans d’existence à façonner des réseaux, à se forger une réputation solide. Ainsi, le garage se met en quatre pour trouver la perle de vos rêves, des véhicules toujours tracés, d’excellente tenue, récents à faible kilométrage. Ces voitures sont toutes révisées et garanties un an. L’étude de ces voitures est minutieuse. En effet, l’atelier s’y attelle avec une préparation mécanique complète, n’oublie pas d’effectuer une vérification de tous les points d’usure. Il termine par la préparation de la carrosserie avec, pour conclure, la préparation esthétique intérieure et extérieure. Un travail d’orfèvre pour un résultat bluffant qui en fait la devise du garage : « Commandez votre véhicule d’occasion comme une voiture neuve. »



Chaque vente, chaque acte sont faits avec sérieux. Brice et Teddy y veille au grain. C’est la réputation de l’entreprise qui est en jeu et toute son histoire avec. Le relationnel

avec le client est primordial dans l’histoire d’où de nombreux échanges avec le client pour connaître avec précision ses envies et besoins. Le résultat est tel qu’aujourd’hui, Avenard Automobiles dispose d’un stock d’une cinquantaine de voitures en moyenne en permanence sur site. Il y a en a pour tous les goûts, pour tous les prix même si le garage se tourne de plus en plus vers des recherches d’automobiles moyens et haut de gamme.



Dernière corde à son arc, Avenard Automobiles développe depuis peu une nouvelle activité location avec le label « ADA Location ». Cette activité se destine à tous ainsi que pour l’assistance. Le résultat du sérieux montré par le garage et son atelier mécanique bien entendu. La location et l’assistance sont encore dans un état embryonnaire mais tendent à croitre au fil des mois. Cet été, quelques voitures seront en locations tandis que des véhicules utilitaires seront disponibles d’ici fin 2024. De quoi voir l’avenir avec le sourire et poursuivre l’excellente dynamique de ces dernières années pour cette institution de la région nantaise.