Auto Concept 66, Des passionnés d’automobile à votre service

Auto concept 66 a été créé en 2014 par le gérant, David De Almeida, un passionné de l’automobile en parallèle de son activité principale.

Au début de son activité, l’entreprise automobile n’était ouverte que sur rendez-vous et très vite au cours de la deuxième année au vu de son dévelopement, elle est devenue l’activité principale de son fondateur qui a dû se séparé de son ancien travail pour se consacré pleinement à la vente de véhicules et vivre de sa passion.

Implantée d’abord à Villeneuve De La Raho, cette société n’a cessé d’évoluer ces 10 dernières années. En effet, un nouveau show-room a été ouvert à Perpignan en décembre 2023 et l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de 2 autres personnes, Ludovic et Arnaud, qui épaulent aujourd’hui David.

Ensemble ces 3 passionnés sont à votre écoute dans plus de 250 m² d’exposition de voitures haut-de-gamme à Perpignan et 120 m2 à Villeneuve De La Raho et vous proposent un large choix de véhicules haut de gamme, récents, anciens, classiques et youngtimers.

Une équipe passionnée d’automobile saura vous accueillir et vous conseiller au mieux dans l’achat de votre prochaine pépite.