Comme elle l’avait déjà fait pour ses autres modèle Vantage et DBX, c’est au tour de la DB12 de recevoir une mise à jour (pour ne pas parler de nouveau modèle à part entière) : la DB12 S. Ce véhicule est une version plus dynamique de la DB12, mais reste toutefois, au sein de la gamme, en-deça de la Vanquish et son V12. Les prix n’ont pour l’heure pas été communiqués.

En Bref La nouvelle Aston Martin DB12 S est une version plus dynamique de la DB12. Elle bénéficie d'améliorations esthétiques, d'un châssis retouché et d'un V8 biturbo de 690 chevaux. L'intérieur reste luxueux avec des finitions haut de gamme. Performances améliorées mais restants proches de la DB12.

Esthétiquement, la variante S de la DB12 se différencie notamment par un nouveau capot aux prises d’air discrètement intégrées, d’un quadruple pot d’échappement ou encore d’un petit aileron arrière fixe. Tout au service du dynamisme et de l’efficacité à haute vitesse. Cette nouvelle Aston Martin DB12 S possède par ailleurs un châssis retouché, et quelques améliorations mécaniques, comme un raffermissement de la barre antiroulis arrière ou de plus gros disques carbone-céramique à l’avant (de série). Résultat des courses : l’auto possède un comportement plus dynamique et une maniabilité améliorée.

Dans l’habitacle, la DB12 S nous montre pourquoi il s’agit de la plus luxueuse des GT Aston Martin de la gamme actuelle. Pour commencer, elle conserve ses deux sièges arrière (2+2) offrant une sacrée polyvalence. Le cuir et l’alcantara garnissent cet intérieur cossu tandis que l’auto se dote d’un nouveau sélecteur à molette en métal rouge, intégré à la console centrale. Trois différentes finitions sont disponibles de série, quand bien même vous avez à votre disposition les infinies possibilités du département de personnalisation Q d’Aston Martin.

Sous le capot, le V8 biturbo de 4,0 atteint désormais les 690 chevaux (+20 chevaux par rapport à une DB12), tandis que le couple n’évolue pas (800 Nm). Si vous optez pour l’échappement en titane (optionnel), nul doute que cette DB12 S saura chanter de la plus belle des façons ! Ses performances évoluent quelque peu, quand bien même cela reste probablement indétectable pour le commun des mortels : la DB12 est efficace, S ou pas. 325 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h annoncé à 3,5 secondes. Ainsi dotée, elle pourrait presque venir titiller sa sœur, la Vanquish.