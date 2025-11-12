Partagez cette actualité sur les réseaux sociaux :

Après deux années d’activité, la concession automobile franchit une nouvelle étape dans son développement. Forte de son expérience et de la confiance de ses clients, elle prend désormais son envol en toute indépendance et adopte un nouveau nom : Agora Cars.

En Bref Après 2 ans, la concession automobile devient indépendante et change de nom pour Agora Cars. L'équipe et la qualité du service restent inchangées, avec des offres enrichies, un stock élargi, de nouveaux partenaires financiers et des garanties renforcées.

Un changement d’identité qui s’accompagne d’un engagement inchangé : la même équipe passionnée, la même réactivité et toujours la volonté d’offrir un service de qualité supérieure.

Agora Cars, c’est :

• Les mêmes prestations, enrichies de nouvelles options pour répondre aux besoins actuels des automobilistes,

• Un stock élargi, avec encore plus de véhicules premium rigoureusement sélectionnés,

• De nouveaux partenaires financiers pour proposer leasing et solutions de financement sur mesure,

• Des véhicules garantis par des assureurs de référence tels qu’Opteven,

• Des contrôles stricts pour assurer une qualité optimale à chaque transaction.

L’objectif reste clair : accompagner chaque client avec confiance, transparence et professionnalisme, en renforçant sans cesse la qualité des services proposés.

Bienvenue dans l’univers Agora Cars : indépendance, expertise et passion automobile au service de vos projets.