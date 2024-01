Tesla Cybertruck, Enfin là !

Les passionnés invétérés de la marque peuvent dormir sereinement : la version de série du Cybertruck de Tesla a enfin été dévoilée, quatre ans après sa présentation. Toujours fidèle à son look atypique, le pick-up électrique remplit certaines promesses, et semble décevoir sur d’autres points. En effet, le prix initial de la version à moteur unique débute à 60,990 dollars (20,000 de plus que le prix annoncé en 2019) mais ne sera disponible qu’en 2025. En revanche, l’Europe n’a toujours pas été évoquée dans les plans de la marque américaine, mais certains éléments font d’ores et déjà état de grosses difficultés pour une homologation éventuelle.

Le Cybertruck est reconnaissable à sa forme géométrique titanesque : 5,7 mètres de long et 2 mètres de large et un poids colossal de + 3 tonnes. Un point d’orgue a été accordé à la sécurité et la solidité du véhicule, notamment les vitres et une carrosserie en acier inoxydable à la limite du blindage (contribuant probablement à l’augmentation du prix?).

Dans l’habitacle, le Cybertruck offre un intérieur dépouillé et minimaliste, avec une planche de bord proposant le même écran que les Model S et X. L’auto semble offrir de nombreux rangements et lieux pour charger vos propres appareils ainsi qu’un immense toit en verre panoramique. Aussi, l’auto va inaugurer une architecture 800V (une première chez Tesla), permettant une recharge ultra rapide.

L’auto est commercialisée actuellement en 2 versions (bimoteur ou Cyberbeast à trois moteurs). Le Cyberbeast est disponible à partir de 99,9990 dollars, et offre une autonomie de 510 km (710 km avec prolongateur d’autonomie). Sa puissance n’est pas officiellement communiquée mais a été mise en avant lors d’une vidéo de drag-race face à une 911, alors que le Cybertruck tractait lui-même une 911 ! Le Cybertruck possède les 4 roues motrices et directrices, offrant un rayon de braquage inférieur à celui d’une Tesla Model S ! Tesla annonce une capacité de tractage de 5000 kg. Mais les capacités tout-terrain du pick-up de Tesla restent à démontrer, puisqu’il y a d’ores et déjà certains retours négatifs à ce sujet. Reste à voir comment le Cybertruck tiendra la route face à la concurrence (Hummer EV, Ford F150 Lightning, Rivian etc...).